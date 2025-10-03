RADWIMPS、ニューアルバムに「大団円 feat. ZORN」の再録バージョン収録決定
RADWIMPSが8日に発売するニューアルバム『あにゅー』のデジタル版に、「大団円 feat. ZORN (Anew Version)」が収録されることが発表された。
【画像】ついにタイトルが解禁、アルバム『あにゅー』ジャケット
「大団円 feat. ZORN」は、Jリーグ30周年を記念して制作され、2023年にリリースされた楽曲。重厚なバンドサウンドとZORNのラップが織りなす掛け合い、そして観衆の大合唱を想起させるサビが話題を呼んだ。今回のアルバムでは、演奏・歌唱ともに新たに再録したバージョンが収められる。なお、この「Anew Version」はデジタルアルバムのみに収録される。
アルバムには、NHK連続テレビ小説『あんぱん』主題歌「賜物」、日本テレビ『news zero』テーマソング「命題」「ピアフ」など全12曲を収録。さらに、『あんぱん』最終回でサプライズ披露され話題となった「賜物 (Orchestra Version)」は、CD版のみにボーナストラックとして収められる。
商品は、数量限定の「20th Anniversary Special Box」（CD＋Blu-ray＋GOODS）と通常盤（CD）の2形態で発売。Blu-rayにはスペシャルライブセッションや2007年の神奈川・横浜アリーナ公演映像、さらに今年7月の『FUJI ROCK FESTIVAL』出演映像も収録される。
また、RADWIMPSは同作を携え、9都市17公演を巡るアリーナツアー『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』を10月から開催。11月22日から24日の横浜アリーナ3日間には、BUMP OF CHICKEN、Vaundy、YOASOBIがゲストアクトとして出演し、メジャーデビュー20周年を迎えるバンドにとって特別なステージとなる。
