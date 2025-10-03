ついに、大台の「1000円」を超えました！長野県の最低賃金が３日から時給「1061円」に引き上げられました。



喜びの声が聞かれた一方、経営側は頭を悩ませています。



３日朝、JR長野駅で行われた啓発活動。県や長野労働局、そして連合長野が合同でティッシュを配り、新しい最低賃金を周知しました。



県の最低賃金はきょうから時給「1061円」に。引き上げ幅は過去最大の「63円」で、初めて1000円の大台を越えました。





まちの人の反応は…高校3年生（来年からアルバイトします！）「めっちゃ上がるね。熱いですね。「東京がずっとこういう感じだったから。そうそう、長野だけ結構まだずっと低くて」会社員・60代「ものすごい物価高になっちゃうので、本当にお昼食べるのとかも高くなっちゃいますし、スーパーの買い物とかも高くなっちゃうので、難しいかもしれないですけど、もうちょっと頑張っていかないと」10月から、全国で最低賃金が改定されすべての都道府県で初めて時給「1000円」を超えます。近くの県を見ると群馬や富山はほぼ同じですが、一方、東京や神奈川は「1200円」を超えています。1966年創業、長野市西三才にある「スーパーあらい」。パート従業員は現在「13人」。時給はこれまで「1000円」でしたが、改定に合わせて「1065円」に引き上げました。スーパーあらい荒井智和 代表「多分月4万円ぐらい上がっちゃうってことは年間で48万円、なかなかちょっときついなって」惣菜や弁当も人気の店ですが、食材や光熱費の高騰で今年、おにぎりを50円値上げ、弁当も20円値上げするなど対応してきました。そのうえで押し寄せた人件費の上昇に…。スーパーあらい荒井智和 代表「物価も上がっちゃってるからどうしても、賃金なんか上がらざるを得ないんだろうけど、なんとか持ちこたえられるように頑張りたいと思います」一方、こんな制度も。賃上げや設備投資を行う中小企業に対して支援を行う「業務改善助成金」。長野労働局によりますと、今年度の申込件数は「455件」と過去最多になりました。長野労働局三浦栄一郎局長「重要なのは、数字（有効求人倍率）に何らかの形として現れた時、何らかの行政として取れる支援であったり対応を迅速に検討していく、そういうことが今後重要になってくるのかなと思います」物価高騰の中必要不可欠な賃金上昇。雇う側にとっては“厳しい秋”となりそうです。