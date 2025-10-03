キャスター

今月19日告示の高岡市議会議員選挙について高岡市政担当の梅本記者とお伝えします。激戦となりそうですね。



記者

少なくとも31人が立候補を予定していて定数25を6議席上回っています。出町市長を支える勢力が議席を伸ばすかどうかが焦点の一つです。



今年6月の市長選では高岡市議を辞めて立候補した出町市長が4万3000票余りを獲得し、角田前市長に1万7000票近くの大差を付けて勝利しました。高岡市議を辞めて立候補した中川さんは及びませんでした。市長選では市議22人のうち、出町市長を支援した市議は1人だけで圧倒的多数の20人が角田前市長を支援しました。市民の思いと高岡の政界勢力図との間に大きなズレが浮き彫りとなりました。





キャスター高岡市議会は、依然市長選で出町市長と戦った非・出町派の勢力が圧倒的多数を占めていて「ねじれ」状態となっていますよね。記者市長就任後初の市議会9月定例会では、最大会派で非・出町派の同志会が、早速、出町市長の政治姿勢に疑問を突きつける場面がありました。代表質問 最大会派の同志会会長 水口清志市議「市長のスローガンともいえる、チェンジについて、そもそも、何が駄目で何をどう変えたいのか、実は今ひとつ見えておりません。拙速さによる不安、加えて市民だけでなく我々議員も感じている疑問を取り省いて頂くことを願います」ただ、出町市長が提案した議案はすべて全会一致で可決されました。キャスターそんななか、今月行われる高岡市議選はどんな構図になっているのでしょうか？記者今回は定数が2つ減って25議席を争う選挙です。立候補予定者事務説明会には、現職20、元市議3、新人8、氏名非公表2の33陣営が出席し、定数を8議席上回した。キャスター市長選同様、激戦になりそうですね。氏名非公表の2陣営を除く立候補予定者31人について詳しくみていきます。記者まずは、立候補を予定する現職20人です。角田前市長を支援していた非・出町派は合計18人で、内訳は自民系の同志会13人と立憲民主・社民議員団の3人、公明党の2人です。一方、出町市長に近い自民系の高岡愛・議員会は2人です。ただ、非・出町派の3会派の会長や代表に改めて出町市政とのスタンスを尋ねると、いずれも「是々非々で向き合う」と答えていました。市議選を前に、圧勝した出町市長に対抗するのは得策ではないという思惑が見え隠れします。キャスター次に立候補を予定する元市議と新人です。記者元市議は3人で、国民民主が初めて候補者を1人擁立します。あと、共産が1人、市長選で落選した中川さんは無所属で再挑戦します。そして新人は8人です。キャスター多いですね。記者いずれも無所属でうち4人が自民党の推薦を得ています。キャスター今回の市議選は出町市長を支える勢力が議席を伸ばすかが焦点の一つですよね。記者この中で塚本さんと植野さん2人が出町派を公言しています。植野さんは嶋川県議の妻です。出町さんに近い「高岡愛・議員会」は、代表質問ができるよう、現職2人と新人2人の4人全員の当選を目指しています。新人の植野佳奈さん「同じ方向性に向かっていくという意味では市長を支える立場になると思います、ただなあなあでやっていくって全然違う立場なので逆の立場なので市長ぐるみでやっていくということはまったく考えていないです」他の新人は出町市政には是々非々で向き合うとし、今後、会派の構成がどう変わるか注目です。キャスターさらに今回の市議選では、政治とカネに関する有権者の判断も焦点となっていますね。記者政務活動費の不正請求で有罪判決を受け、おととしの県議選で落選した矢後元県議が、無所属で立候補予定です。「高岡市南部の発展や市全体の均衡ある発展に力を尽くしたい」と話しています。また、政務活動費不正で2016年に辞職した中山元市議も国民民主党公認で立候補予定です。元市議の中山欣一さん「多大なるご迷惑を皆様におかけしたこと、改めてお詫びを申し上げたいと思います。議員としてしっかり仕事して、高岡市に恩返しをしたい、そして元気な高岡市をつくっていきたい」記者今回の市議選は、自民党高岡市連が、市長選と参院選と立て続けに敗れ、党勢の立て直しを迫られる中で行われます。候補者は、市民や地域の声に耳を傾け、有権者も政策の推進力をしっかり吟味し投票してほしいと思います。キャスター任期満了に伴う高岡市議会議員選挙は、今月19日に告示され、26日に投票・即日開票されます。ここまで、梅本記者とお伝えしました。