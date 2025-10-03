TBS山形純菜アナウンサー（31）が3日、インスタグラムを更新。番組出演衣装を公開した。

「9／28 アッコにおまかせ衣装です」とつづり、番組衣装を公開。黄色のトップスに黒のパンツを合わすコーディネートを披露した。そして「10／5は40周年記念SP！ それに伴いOVER ALLsさんが アッコさんの壁画を描いて下さいました 躍動感があり、とても素敵でした 外苑前交差点あたりにありますので 皆さんもお近くに来た際はぜひ！！ 2時間超の生放送もよろしくお願い致します」とつづった。

山形は同日の放送内の珍発言が話題なった。番組内で、アインシュタイン稲田直樹（40）のSNS乗っ取られ騒動を伝える際、誤って「稲田被告」と言ってしまい謝罪。すかさず稲田から「絶対間違えないで！」と真顔のツッコミが入った。

山形アナは手にしたボードで顔を隠すと、ひざから崩れてしゃがみ込み、ほぼ土下座のような体制で頭を下げて「失礼しました」と謝罪。稲田が「あなた、まだ疑っている。深層心理、疑っている」とかぶせ、スタジオも爆笑。山形アナは立ち上がりながらも、左手で頭を抱えて苦笑した。少しの間を挟んで、「絶対やっちゃいけない！」と叫ぶように漏らすと、稲田を向いて「本当にすいません」と腰から深く上半身を折り曲げて再度、謝罪した。

岩手県出身の山形アナは盛岡三高を経て実践女子大卒業。17年4月からアナウンサーとしてTBSに入社した。