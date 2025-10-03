スノーピークは、今年秋冬から新たに、織で柄を表現するジャガード織の生地を使用した、保温性と吸湿性に優れた「Wool Jacquard」シリーズを全国のスノーピークの直営店舗およびオンラインストアで10月3日に発売する。

「Wool Jacquard」シリーズは、25年秋冬から新たに登場するアイテム。リサイクルポリエステルとウールを組み合わせたイタリアのカラマイ社製のオリジナルニットを使用し、プリントではなく、織で柄を表現するジャガード織にした生地を採用。ポリエステルならではの軽量性のほか、ウール特有の保温性と吸湿性を備えているため、暖かさに加えて汗で蒸れにくく、長時間の着用でも快適さを維持する。

アイテムではカーディガン、ブランケットを用意し、カラーはアイボリーとオリーブの2色を展開する。アイボリーでは暖かさと鮮やかさ、オリーブではシックな重厚感を8色を使って表現。男女問わず、ユニセックスで着用できるデザインとなっている。

アウトドアシーンのほか、日常生活の様々なシーンでも使いやすい機能性とデザインで、これから迎える寒い時期におすすめのアイテムとなっている。



「Wool Jacquard Cardigan」

「Wool Jacquard Cardigan」は、柄が特徴のアウター感覚で羽織れるジャカードカーディガン。アウターだけでなく、アウターの下でミドラーとしても着用できるアイテムとなっている。腰には大きめのポケットを配置。小物の収納も可能。身幅にゆとりをもたせたボックスシルエットで幅広いスタイリングに対応している。シンプルなコーディネートの中でアクセントとして着用することもおすすめとなっている。



「Wool Jacquard Blanket」

「Wool Jacquard Blanket」は、柄が目をひく、ブランケット。羽織れるほか、敷くこともできるアイテムで、冬のアウトドアシーンはもちろん、室内で過ごす時間の防寒具としても活躍する。男性も使いやすい大判サイズ（約155×210cm）。ソファーの上に置くなど、インテリアのアクセントとしても取り入れることができる。

［小売価格］

Wool Jacquard Cardigan：3万3000円

Wool Jacquard Blanket：2万7500円

（すべて税込）

［発売日］10月3日（金）

スノーピーク＝https://www.snowpeak.co.jp