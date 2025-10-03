そごう広島店は、10月9日から「第49回 北海道の物産と観光展」を開催する。

海の幸を詰め合わせた海鮮弁当、農産物や乳製品を使用したスイーツといった、北海道ならではのグルメを取り揃える。会場で出来たてを味わえるイートイン店舗では、北海道産のむらさきうに・時鮭を味わえる海鮮丼や握り寿司、前後半で入れ替わるラーメン店など、現地で行列ができる名店や初登場のお店も注目。また、スイーツでは旬のフルーツを使った魅力的なパフェやサンデーが多数登場するほか、有名店の新商品なども販売する。

会場には道内各地の観光をPRするコーナーも用意し、北海道旅行の楽しみ方を紹介する。

ぜひ、この機会に北海道の変化に富んだ四季や広大で豊かな自然によって育まれた美味の数々を楽しんでほしい考え。

［「第49回 北海道の物産と観光展」概要］

会期：10月9日（木）〜22日（水）

※前半：10月15日（水）まで／後半：10月16日（木）から

時間：午前10時〜午後7時30分

※10月15日（水）は午後6時閉場、最終日10月22日（水）は午後5時閉場

会場：9階 催事場［工芸品：7階特設会場 ※10月9日（木）〜15日（水）］

主催：北海道・北海道貿易物産振興会・北海道観光機構・旭川市・小樽市・帯広市・札幌市・函館市

そごう・西武＝https://www.sogo-seibu.co.jp