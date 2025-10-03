Mrs. GREEN APPLEの新曲「GOOD DAY」のMVが公開された。メンバーの大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）が「GOOD DAY」にまつわる投稿をInstagramにしている。

（関連：Mrs. GREEN APPLE、仲良しオフショット「楽しんでおくれー」）

大森は藤澤涼架（Key）を含めたメンバー3人が並ぶMVの場面写真をポスト。なお、SNSのアイコンがMV内に登場するフルCGで描かれた姿に変更されている。若井は「MVたっぷり楽しんでおくれーっっ」と綴り、MVで着用している衣装を公開。「IT’S YOUR LIFE NOT ANYONE ELSE」という「GOOD DAY」で歌われているメッセージに通ずる英文が確認できる。

「GOOD DAY」は大森が出演するキリンビール「キリングッドエール」の新TV CMの楽曲。MVには綾瀬はるか、鈴木亮平、浜辺美波といったキャスト陣が参加しており、綾瀬と鈴木はInstagramにてメンバー3人との記念写真を、浜辺はX（旧Twitter）にて大森の投稿を引用する形で「可愛らしいMV!ハッピーな気持ちになりますっ素敵な楽曲ですねーーっ」とポストしている。

（文=リアルサウンド編集部）