

「Joyous Christmas 2025」イメージ

ウェスティンホテル仙台は、12月20日〜12月25日の期間、煌びやかな夜景とともに、仙台牛やオマール海老、キャビアをはじめ、贅を尽くした華やかなクリスマスディナーコース「Joyous Christmas（ジョイアス クリスマス） 2025」を発売する。

アミューズには、アワビのタルタル、サーモンのマリネ、鴨と洋なしのキャラメリゼが並び、心待ちにしていた聖夜がスタート。メインディッシュには、柔らかい肉質で上品な味わいの仙台牛“みやぎ美らいす”のフィレ肉と岩手県の鹿肉のパイ包み焼きを用意。優しい風味のマッシュルームソースとほろ苦い春菊のソースが肉の旨味を一層引き立てる。そのほか、オシェトラキャビアをトッピングしたオマール海老と帆立貝のポッシェや、フォアグラとドライトマトのラビオリを浮かべたコンソメスープ、天然クエのロティなど、大切なクリスマスを盛り上げる料理の数々を用意。デザートは、大切な人へ贈る赤バラがモチーフ。ムースの中に忍ばせたピスタチオのブリュレと、添えられた甘酸っぱいいちごのソルベとともに食べてほしい考え。

高層階の大きな窓から市街地のイルミネーションを眺めながら、大切な人と心あたたまるひとときを過ごしてほしいという。

［クリスマスディナー「Joyous Christmas 2025」の概要］

実施日：12月20日（土）〜12月25日（木）

場所：レストラン シンフォニー（26階）

時間：17:00〜22:00（最終入店20:00、L.O.21:30）

料金：2万7000円（すべてサービス料・税込）

※利用日前日までに予約

※記載の営業時間およびメニュー内容は変更になる場合がある

ウェスティンホテル仙台＝https://the-westin-sendai.com