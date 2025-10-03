¡ÖÅØÎÏÀ¨¤¹¤®¤ë¡×¥¹¥«¥¤¥Ô¡¼¥¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢20¥¥í¸º¤Ç¥Ð¥¥Ð¥¤Ë¹Ê¤Ã¤¿ÂÎ¸ø³«¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤ÎËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡ª¡×
YouTuber¡¦¥¹¥«¥¤¥Ô¡¼¥¹¤ÎÆ°²èÊÔ½¸¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¤Ï10·î3Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÂÎ·Á¤ÎÈæ³Ó²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¡¢½Ð¾ì¤¹¤ëÂç²ñ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤³¤È¤Î¥Ð¥¥Ð¥¤ÎÆùÂÎÈþ
Â³¤±¤Æ¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯Íî¤È¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¿§¡¹¤ÊÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢°ã¤Ã¤¿»ö¤Ï¼¤á¤Æ¹ç¤Ã¤Æ¤¿»ö¤ÏÂ³¤±¤Æ¤ÎÂô»³¤Î»î¹Ôºø¸í¤ÎÃæ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î»ö¤ò³Ø¤Ù¤ë¤È¤Æ¤â²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¸ºÎÌ´ü´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤Õ¤ê¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤Ã¤Æ9¥ö·î¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¡£¤Þ¤³¤µ¤ó¤ÎÅØÎÏÀ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö20¥¥í¤ò¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¡¢¡¢¡¢¡ª¡©ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÂ³¤±¤ë¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤ÎËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡ª¤Û¤ó¤È¿Í¤È¤·¤ÆÂº·É¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¤¢¤È¤ÏÍ¥¾¡¤Î¤ß¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹Ê¤ì¤Æ¤Æ¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¤Ï4Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖSHAPE FIT FESTIVAL¡×¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)
20¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤È¤ÏÀï¤¦¤Î¤ß¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²èÁü¤ò1ËçÅê¹Æ¡£ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿2¤Ä¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢1¡Á10·î¤Þ¤Ç¤ÎÌó9¥«·î´Ö¤Ç20¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ºÎÌ¸å¤Ï¥Ð¥¥Ð¥¤Ë³ä¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¡£
SHAPE FIT FESTIVAL¤È¤Ï¡©¡ÖSHAPE FIT FESTIVAL¡×¤È¤Ï¡¢¶Ú¥È¥ì·ÏYouTuber¤Î¤Ê¡¼¤¹¤±¤µ¤ó¤¬¼çºÅ¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤ÏÉßµï¤¬¹â¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤òµ¤·Ú¤Ë¡¢Ã¯¤Ç¤â¡Ö¤ªº×¤ê¡×¤Î¤è¤¦¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±é½Ð¾ÈÌÀ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡Öº×¤ê¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸±é½Ð¤â¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
