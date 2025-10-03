滋賀県を中心に開かれているスポーツの祭典「国民スポーツ大会」。陸上で出場する鹿児島県代表の中学3年生が今、注目を集めています。あの大谷翔平選手も驚くかもしれません、跳躍種目に“三刀流”で打ち込む選手の素顔に迫りました。

国スポで陸上の少年男子に出場する迫田大輝選手。武岡中学校の3年生で地元の陸上クラブに所属している彼が今、注目を集めています。

（迫田大輝選手）「『跳ぶ』ということは日常ではない動きなので、空中に浮くって感覚が、飛べたときが一番気持ちよくてそれが楽しくてやっている」

8月に沖縄で行われた「全日本中学校陸上競技選手権大会」走り高跳び決勝。1メートル97センチを跳び、日本一に輝きました。

そして、その10日後に行われた16歳以下の大会の県予選で出場したのは日本一になった走り高跳びではなく走り幅跳び。6メートル79センチの大会新記録で優勝すると…

今度は高跳びでも幅跳びでもなく三段跳び。14メートル33センチのこちらも大会新記録で優勝。

走り高跳び、走り幅跳び、三段跳びと陸上の跳躍種目で多彩な才能を見せつけました。

強さの秘密を探るため所属する陸上クラブの練習へ。練習前のストレッチはリラックス。同級生の前では中学生らしい無邪気な表情をのぞかせます。

（同級生2人）「楽しく陸上やっている。速いですね足が。足も速くて高く跳べる。」

186センチと長身で、同級生と並んでも頭一つ抜けています。練習が始まると表情は真剣モードに。足の動きなどを入念に確認しながら跳躍の動きに繋げていきます。

小さいころから走るのが好きで小学2年生のとき陸上を始めました。

（迫田大輝選手）「寝る、食べる以外はほとんど自分の跳躍の動画を見て、悪かったところと良かったところの違いを見つけて次はどうしたらいいか考えている」

日本一になった走り高跳びを始めたのは中学1年生のとき。県で優勝した三段跳びで初めて大会に出たのは1年前。走り幅跳びも中学3年生になり初出場したばかりです。指導する立石ヘッドコーチは迫田選手の活躍に驚いています。

（NPO法人・SCC 立石太輔ヘッドコーチ）「何をやっても能力が高い。そして研究熱心。いろんな人から指導されるがそれを吸収して、自分だけのものじゃなくてメンバーにアウトプットしてくれる。研究してないとアウトプットできないので」

（クラブの後輩）「いつも走高跳びを教えてくれる優しい先輩で、すごい。（国スポは）練習の成果を発揮できるように頑張ってほしい」

周りからの期待も高まる中、一番の支えは家族です。

（迫田大輝選手）「母はおいしいご飯をいっぱい作ってくれて栄養面は任せている。父は『お父さん』って感じで頼りがいがあって準備とか支えてくれる。お守りは姉が手作りで作ってくれてこれも力になっている」

目の前の国民スポーツ大会、そして将来も見据え、決意を語ります。

（迫田大輝選手）「県代表の自覚、責任を持って決勝にいき、ベスト8に入って鹿児島に表彰状を持って帰ってくることが目標。世界陸上のデュプランティス選手をみて、棒高跳びにも興味があったりして、いろいろな競技に高校でもチャレンジするんじゃないかなと思う」

迫田選手はあす4日、走り幅跳びに出場します。

