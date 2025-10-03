自民党の総裁選について、各陣営の担当記者が5日連続で候補を深掘りし、選挙戦略を解剖します。最終日は小泉進次郎候補です。2024年は3位で涙をのんだ総裁選。この1年でどう変わったのでしょうか。

党内基盤、野党連携、世代交代に強みも経験は△

高柳光希キャスター：

2度目の総裁選を優位に進めているとみられる小泉進次郎氏。



小泉氏の“強みと弱み”を、番記者である山粼記者が分析しました。

【小泉氏の“強みと弱み”】

党内基盤：◎

野党連携：◎

経験：△

世代交代：◎



44歳の小泉氏が総裁になれば、「世代交代」感は抜群です。安倍元総理の51歳を更新する可能性があります。



これまで他の4人の候補の“強みと弱み”も分析してきましたが、「党内基盤」に◎がついているのは、小泉氏のみです。

TBS報道局政治部 山粼匠記者：

小泉氏は「党内基盤」「野党連携」ともに◎。「経験」には△をつけていますが、〇寄りの△と言えると思います。

小泉陣営には、加藤財務大臣、河野前デジタル大臣、上川前外務大臣と、前回の総裁選に出馬した3人の大きなバックアップがある状況です。



河野前デジタル大臣は「火中の栗を自ら拾いに行った胆力がある」と小泉氏を評価しています。



この“火中の栗”とは、江藤前農水大臣の失言から世間を揺るがす問題に発展したコメ対策で、緊急登板したことです。



明確な結果が出る働きではなかったかもしれませんが、「誰もが嫌がる批判の矢面に立ってきた」と評価をしている議員も多くいる状況です。



日比麻音子キャスター：

前回の総裁選に出馬した3人は、どのような形でバックアップをしているのでしょうか。



山粼匠記者：

加藤財務大臣は今回、選挙対策本部の本部長を務めており、選挙を仕切る立場になっています。小泉氏の周辺を取材すると、「加藤氏に任せた」「よくやってくれている」といった声が聞こえてきます。



日比キャスター：

議員票では、すでに80人ほどの支持を集めているということですが、世代はどういった傾向にあるのでしょうか。



山粼匠記者：

調査をしたところ、支持している世代は50代以下と60代以上が半々となっており、幅広い世代から支持を得ているといえると思います。

小泉氏は“スポンジ”「非常に人の話をよく聞く」「吸収しすぎて動きづらくなる心配も」

高柳キャスター：

強力なバックアップのもと、総裁選を戦っている小泉氏をどう見ていますか？

山粼匠記者：

小泉氏を一言で表すと、“スポンジ”だと思います。



小泉氏は選挙期間中、漁業関係者や女性経営者、介護職員など様々な人と車座対話を開き、人の目を見て、じっくり話を聞くという機会を多く設けてきました。



そこで聞いたことを、その後の討論会でも活かしているように、非常に人の話を聞く姿勢をアピールしていると思います。



一方で、有力議員の力や意見を吸収しすぎてしまっている印象もあります。吸収しすぎることで、どんどん動きづらくなってしまう心配もあり、今後注視していく必要があると思います。

“小泉節”どこへ？ 手元の資料を3秒に1回のペースで確認

山粼匠記者：

最近は、「“小泉節”はどこに行ってしまったのか」という声も聞かれます。



高柳キャスター：

山粼記者が印象に残った場面をご紹介します。



小泉候補が総裁選への出馬を表明した会見。小泉氏は「国民の求める安心と安全を実現する政党に、自民党を立て直す」などと発言。



ただ、内容よりも気になるのが手元の資料を確認する回数の多さ。間違いが無いよう、慎重になっているのはわかりますが、少し多い印象です。

決意表明をおこなった22分間で、手元に目を落とした回数は464回。実に“3秒に1回”のペースでした。



候補者による公開討論の場でも、資料を見ながらの安全運転。

記者からは、「他の候補が、ほとんどペーパーを見ないで喋っている。しかし小泉さんは、極めて何度もペーパーに目を通してやっている」「相当慎重にやらなければいけないということなのでしょうけど、まだ44歳でしょう？そんな慎重過ぎてどうするんですか！」と指摘を受ける一幕もありました。



このように手元を見るのも、慎重さの表れなのでしょうか。

山粼匠記者：

政策に関しても、慎重さがうかがえます。選択的夫婦別姓や解雇規制の見直しに関して、前回の総裁選では導入を掲げましたが、保守層が離れたという声や党内でも意見がわかれているという状況から、現在は全面的に打ち出してはいません。



また、小泉氏を支持している加藤財務大臣が否定的な立場であることが影響して、あっさり封印してしまった可能性もあります。



結果的に、どんどんと小泉氏の色がなくなっているような印象を受けます。

麻生氏がキャスティングボートを握るか

高柳キャスター：

そして、3日午後2時、小泉氏は麻生氏と面会しました。



麻生氏は、“麻生派”をまだ自民党で唯一持っており、所属議員は43人います。

前回の総裁選時には、投票前日の夜まで誰に投票するかを明かしていませんでした。そして前日の夜になり、高市氏へ投票することを所属議員に指示しました。



43人の投票行動を促す可能性があることから、麻生氏がキャスティングボートを握る可能性もあります。



山粼匠記者：

何としても麻生氏からの支持を取り付けたいところですが、一方で意見を聞きすぎると、「自民党は世間から変わったとみられない」という与党関係者の声も聞かれます。



ベテランの顔色を伺うだけではなく、小泉氏が掲げる解党的な出直しが果たして実現できるのかを注視していきたいと思います。



日比キャスター：

思えば前回の総裁選の時には、選択的夫婦別姓について、小泉氏は関連法案を1年以内に提出すると公約を掲げていました。



参院選の時にも、重要な論点になりましたが、なかなか進んでいる実感はなく、トーンダウンしてるのは明らかです。誰のための約束なのか、誰のための公約なのか。



総裁選はどのような結果になっていくのでしょうか。



＜プロフィール＞

山粼匠

報道局政治部 自民党担当

小泉進次郎氏の番記者 外遊も同行