プロフィギュアスケーターでタレントの本田真凜（24）が10月2日、Instagramを更新。体重“10kg減”が話題の妹で俳優・本田望結（21）と肩を寄せあう仲むつまじい姉妹ショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】本田真凜の姉妹ショット（複数カット）

これまでにもInstagramで、顔を寄せあい抱き合う望結との写真やフィギュアスケーターでタレントの本田紗来（18）も含めた三姉妹ショットなど、ほほえましい姉妹の様子を公開している真凜。6月1日、望結が21歳の誕生日を迎えた際には、「早いねええ。今年も良い1年にするからね!!」とつづり、思い出の写真を複数枚公開していた。

翌日には望結も自身のInstagramで誕生日を迎えた喜びを報告しており、「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が10kg軽くなりました！かんぱーーい」と、体の変化についても明かし話題を呼んでいる。

本田真凜の姉妹ショット

真凜が10月2日に更新したInstagramでは、「いもうと！」と一言つづり、肩を寄せあいピースサインで写る仲むつまじい姉妹ショットを披露した。

この投稿にファンからは、「最強の美人姉妹！」「2人とも超可愛い!!」「絵に描いたような美人姉妹！」「えっ?望結痩せたね〜！びっくり！」「尊い!!可愛すぎて！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）