マカロニえんぴつが、本日10月3日より公開の映画『火喰鳥を、喰う』主題歌である新曲「化け物」を配信リリース。また、本日20時にMVも公開となった。

MVの監督は、田辺秀伸が担当。池のほとりに佇むおどろおどろしい洋館を正面に、マカロニえんぴつのメンバーが演奏する姿が映し出され、映画の世界観と呼応するような不気味な映像に仕上がっている。

また、本楽曲の配信開始を記念して楽曲シェアキャンペーンが開催中。各サブスクリプションサービスにて期間中に楽曲を再生しSNSにシェアすると、抽選でジャケットイラストを使用したメンバーのランダムサイン入り手ぬぐいが当たる。

・マカロニえんぴつ はっとり コメント

ミステリー作品に携わるのは初めてだったので、今までと異なる新しい楽曲テイストにトライできそうだなと高揚しました。（映画は）火喰鳥に翻弄されていく登場人物たちの狼狽する様子や、どんどん狂気的になってく展開に引き込まれました。終始不気味さが漂う村の雰囲気も好きでした。自分を蝕んでいく不安や孤独感、疑心の正体を、火喰鳥のような“見えざる化け物”になぞらえて書きました。シャウトを繰り返すコーラスセクションでは、これまでのマカロニえんぴつにない緊迫した雰囲気を出せたように思います。

（文＝リアルサウンド編集部）