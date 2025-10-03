群馬の未来について考えるシンポジウムが前橋市内で開かれ、知事と３つの市の市長らが意見交換しました。

シンポジウム「群馬の未来を考える」は、群馬経済同友会の未来探索委員会が開いたものです。山本知事と、高崎市の富岡市長、太田市の穂積市長、それに前橋市の細谷副市長が登壇し、それぞれの地域が取り組む施策や今後のビジョンについて意見を交わしました。

山本知事は、県が推進している「デジタルクリエイティブ産業」について、社会保障や公共事業に充てる資産を稼ぐための最大のマーケットであると話しました。また、産業を支える人材育成が重要とし、ｔｓｕｋｕｒｕｎやＴＵＭＯ Ｇｕｎｍａの価値を説明しました。高崎市の富岡市長は、交通の要所として若者の交流も盛んと市の魅力に触れながら、今後も人・情報の物流の拡充に取り組むとしました。太田市の穂積市長は地元の自動車産業について、若者の自動車離れや人材不足などの問題の中で、企業との連携をさらに深め円滑に対応できる関係を構築したいなどと呼びかけました。

シンポジウムではこの他、教育や子育て支援についても話し合われ、集まった約９０人はそれぞれの意見に耳を傾けていました。