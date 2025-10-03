Mega Shinnosukeが、本日10月3日より放送のTVアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』オープニング主題歌として書き下ろした新曲「ごはん食べヨ」を10月8日にリリース。また、同曲のMVティザー映像も公開となった。

本楽曲は、アコースティックギターを軸に据えつつ、流麗なストリングスと軽快なリズムがしなやかにうねるポップチューン。同アニメの物語と呼応しながら、忙しない日々や生活のさみしさにそっと彩りを与える“ごはん”の持つエネルギーを歌ったメッセージソングとなっている。

本楽曲のMVは、Mega Shinnosuke自身が監督を務め、本人が希望した“一緒にご飯を食べたい人”と出会うドキュメントとなっている。また、本日より楽曲のリリースを記念して、『ごはん食べヨ カトラリーセット』が当たるキャンペーンもスタート。MVに登場する出演者を予想し、X（旧Twitter）に“#メガシンのメシクイズ”をつけて投稿すると抽選で、カトラリーセットが当たる。詳細は公式ホームページやSNSにて。

さらに、カップリングには、新卒学生向け就職支援サービス『キャリアチケット就職』新ウェブCMのタイアップソング「今を踊ろう」を収録。同曲は、ストリングスに加えホーンも交えたモータウン的な軽快さをまとうサウンドとソウルフルなボーカルを通して、すべての人の“今”を高らかに肯定する多幸感溢れるものとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）