台風15号による国内最大級の竜巻被害からまもなく1か月。3日、牧之原市が会見を開き、復旧状況が報告されるとともに、派遣できないとされた自衛隊派遣についても言及しました。



9月5日、牧之原市から吉田町にかけて甚大な被害をもたらした、国内最大級の竜巻被害からまもなく1か月。



依然として屋根や壁をブルーシートで覆う住宅や、住める状況ではなく手つかずのままの住宅も多く見られる被災地。





り災証明書の申請も1278件にのぼり、被害認定調査が進む中で、牧之原市では全壊が55棟など984棟で住宅被害が確認されています。会見では、一般寄付はおよそ2500万円、企業版ふるさと納税4780万円など、牧之原市への寄付が1億円を超えていることなどが報告されました。また、牧之原市長は自衛隊派遣について次のように言及しました（牧之原市 杉本基久雄 市長）「被災直後の状況を踏まえると、私としては（災害派遣は）必要であったと判断した。今回の（自衛隊派遣の）判断については、現地状況を十分に踏まえた上で決定することが、望ましかったのではないか。」自衛隊派遣を巡っては9月30日、（鈴木康友 知事）「自衛隊の方としては、今回の案件につきましては、派遣の条件を満たさないということで派遣をしないという方針でございました。」自衛隊から「派遣できない」との回答があったと明言。これに対して災害派遣調整を担当していた陸上自衛隊板妻駐屯地は、「災害派遣の3要素のうち『非代替性』に該当しない、と県の危機管理部と判断が一致していて、県からは最終的に正式な派遣要請は受けていない」としています。これを受け県危機管理部は…、（静岡県 酒井浩行 危機管理監）「三要件に該当しないことについては県も受け入れて判断した。内容についてまでは、その段階でしっかり詰めていなかったという認識でした。」県は組織内での意思疎通が不十分だったとし、以後このようなことがないよう気を付けるとしています。