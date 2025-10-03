予選カットスコアは大会史上初のアンダーパー決着 16歳の飛ばし屋は4アンダー通過に「ヒヤヒヤしました」

予選カットスコアは大会史上初のアンダーパー決着 16歳の飛ばし屋は4アンダー通過に「ヒヤヒヤしました」