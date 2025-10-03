全国で相次ぐリチウムイオン電池を原因とした火災。県内でも事例がありました。消費者庁が注意を呼びかけています。



階段から落としたモバイルバッテリー。衝撃を与えた状態で充電すると、発火してしまう可能性が。2日消費者庁が会見を開き、注意を呼びかけました。



（消費者庁 阪口理司 消費安全課長）

「一般的に発火事故の原因として、製品に使用されているリチウムイオン電池が原因になっている可能性がある。消費者庁には製品の発熱・発火・火災の事故情報が寄せられている。」





リチウムイオン電池はスマートフォン、モバイルバッテリー、ワイヤレスイヤホンなど、私たちが使用する様々なものに使われています。9月25日未明、東京都杉並区で起きた火事。立ち上る黒煙。真っ赤な炎が勢いよく建物から噴き出しています。通報では…（”火元”の部屋に住む女性）「モバイルバッテリーから出火して火事です。」警視庁によりますと、住人の女性がスマホをモバイルバッテリーにつないで充電し、そのまま就寝したといいます。その後、音が聞こえて目が覚めると、モバイルバッテリーが燃えていたということです。女性はモバイルバッテリーからスマホを外し逃げながら通報。首元にやけどをしたということです。火災の直後隣の部屋の住人が聞いたのは…。（隣の部屋の住人）「泣き声と通報している時の様子で『助けてくださいモバイルバッテリーが爆発しました』みたいな。」火元はモバイルバッテリーとみられ、女性を含め6人が軽いけがをしたということです。また、7月にJR山手線の車内でも、スマホを充電していたモバイルバッテリーが原因で発火する事故が起きています。私たちが使う多くの製品に使われているリチウムイオン電池。使用に注意を払っている人もいるようです。（週5回モバイルバッテリー使用）「持ち歩けるサイズで、コンセントに差し込めるようなタイプを使っています。スマホを頻繁に使うので、電池の減りが早くて、よく使っています。夜、自分が寝ているときは使わないようにしています。」（30代女性）「ことしすごい使った扇風機もリチウムイオン電池ですよね。新しいの出るたびに買ってしまうので、家に何本もあって。一回膨らんでいるやつがあったので自治体に電話したら取りに来てくれて、そのまま持って行ってもらった。」こちらは消費者庁に寄せられた情報です。・スマートウオッチを腕につけたまま寝ていたら深夜に突然発火してやけどした・ワイヤレスイヤホンを充電したまま出かけ、帰宅したら充電器が爆発したようで床が焦げていたなど、リチウムイオン電池が使用されている製品で、発熱や発火などに至ったケースは2020年度から2024年度の間に約2350件確認されています。ではどのようなときに発火する可能性があるのでしょうか。（消費者庁 阪口理司 消費安全課長）「外部から強い衝撃や圧力が加わることで、ショートと言われる状況だと思います。高温によって内部の化学反応が想定しているよりも一気に進んでしまい、発熱を制御できなくなる。強い衝撃、圧力、熱に弱い。事故発生時の状況でございますが、充電をしている際の事故が多い傾向にあると思います。」そして、廃棄する際にも注意が必要です。今、全国で相次いでいるのがごみ収集の際の火災です。2024年2月、静岡市では燃えるゴミの収集日にルールを守らず電動工具に使われるバッテリーが入れられていて、それが原因で火災。2023年には湖西市環境センターで、粉砕した不燃ごみを運ぶベルトコンベヤー付近から出火。現場からは焼けたリチウムイオン電池の残骸が見つかりました。これは、ごみ処理施設で粉砕処理をしている場面です。ローターの中に電池が入ると、押しつぶされた電池から火柱が上がっているのがわかります。2023年度にはごみ処理施設や収集車で消火が必要となった火事が約8500件発生していて、リチウムイオン電池が原因のものも多く含まれているということです。（消費者庁 阪口理司 消費安全課長）「ごみ収集車、回収の時に機械でごみを中に入れていく。まさに強い圧力、衝撃につながっている。充電したままの電池は高いエネルギーがある。ゴミ処理施設で思わぬ火災につながる可能性がある。安易にほかのごみに混ぜて捨てるようなことはせずに、リチウムイオンが使用されているか確認してほしい。リサイクルマークを参照してもらいたい。リサイクルできるものはリサイクルしてほしい。」