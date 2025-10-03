Rockon Social Club、豪華コラボアルバムに野村義男の参加決定＆収録楽曲も解禁 亀梨和也とのコラボ曲は「亀の恩返し」
Rockon Social Clubが11月5日にリリースする初のコラボレーションアルバム『THE SHOW MAN』に、新たにギタリスト・野村義男の参加が決定。あわせて、収録楽曲の情報が解禁された。
【写真】最年少でアルバム『THE SHOW MAN』に加する亀梨和也
同作には、今年3月にリリースしたミニアルバム『プンスカピン！』で共演した堺正章をはじめ、大友康平、段田安則、NOKKO、デーモン閣下、氣志團、亀梨和也、MISIA、野村義男という計9組の“SHOW MAN”たちが参加。全10曲で構成され、それぞれの個性とRockon Social Clubの音が融合した特別な1枚となっている。
堺とのコラボレーション曲「プンスカピン！」には、1970年代を代表するグループ・ゴダイゴのメンバーであるミッキー吉野がオルガンで参加。さらに、堺との2曲目のコラボレーション曲でアルバムタイトルにもなっている「The Show Man」には、世界的に活躍するレジェンドサックス奏者・渡辺貞夫が参加している。そのほかのタイトルも気になるが、最年少参加者である亀梨とのコラボレーション曲「亀の恩返し」も注目を集めそうだ。
野村とのコラボレーション楽曲「Still Rockin’」は、5日午後10時30分よりTOKYO FM、FM大阪、FM長崎で放送開始の新番組『KURE 5-56 Presents Go! Go! Rockon!』にて初オンエアされる。翌6日からは、同楽曲の先行配信もスタート予定となっている。
■Rockon Social Club『THE SHOW MAN』収録曲
M01. プンスカピン！／堺正章＆Rockon Social Club
M02. Tangerine Kiss／NOKKO＆Rockon Social Club
M03. Still Rockin’／野村義男＆Rockon Social Club
M04. バーボンロック／大友康平＆Rockon Social Club
M05. 亀の恩返し／亀梨和也＆Rockon Social Club
M06. B・A・N／段田安則＆Rockon Social Club
M07. 愛死天流／氣志團＆Rockon Social Club
M08. 死ぬほどジュ・テーム／デーモン閣下＆Rockon Social Club
M09. 傷だらけの王者（RSC ver.）／MISIA＆Rockon Social Club
M10. THE SHOW MAN／堺正章＆Rockon Social Club
