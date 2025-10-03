◇セ・リーグ 広島―ヤクルト（2025年10月3日 マツダ）

広島の小園海斗内野手（25）が、3日のヤクルト戦で2安打を放ち、出塁率を・364まで伸ばしてトップに立った。

阪神・大山を追いかけた小園は「3番・遊撃」でスタメン出場すると、初回に左前打。大雨が降りしきる4回には、ジャンプした遊撃・田中のグラブをかすめる内野安打となり、大山の出塁率（・363）を超えた。

2安打目を放ち、“確信”した小園は塁上でガッツポーズ。4回の守備から交代した。試合前の時点で、すでに打率・306で首位打者は当確だったが、これで最高出塁率との2冠を確保した。

この日は1打数1安打でも、3打数2安打でもダメだった。2打数2安打でタイトルを奪い取った小園に対してネットも「さすが」と勝負強さを称賛。さらに「小園のこの数字の合わせ方 2020年の鈴木誠也の最終戦を見ているよう」との声も相次いだ。

鈴木誠也はそれまで4年連続で打率3割超えを達成していたが、2020年はギリギリの状況。ところが、最終戦で3打数3安打を放ち、5年連続の打率3割超えを達成（最終的には6年連続達成でメジャー挑戦）した。

土壇場で強かった「誠也」のイメージを鯉党も感じたのか、Xでは「誠也が3の3で決めたのを思い出した」「2020年の鈴木誠也の最終戦を見ているよう」「.300最終戦で乗せた鈴木誠也を感じた」などの声が寄せられていた。