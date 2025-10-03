奈良・法隆寺の国宝、釈迦三尊像の台座の一部とされる部材が、文化功労者の現代美術家、杉本博司さん（７７）の古美術コレクションから見つかった。

三井財閥の発展に尽力した益田孝（別称・鈍翁（どんのう）、１８４８〜１９３８年）の旧蔵品で、保管する小田原文化財団が３日発表した。

穏やかなほほえみをたたえた釈迦三尊像は、飛鳥時代に聖徳太子の病気平癒を祈願して制作されたと伝わる。今回発見されたのは、脇侍菩薩立像（わきじぼさつりゅうぞう）の台座に付いていたとみられる「金銅製蓮弁（れんべん）」（幅３６・５センチ、厚さ約５ミリ）だ。

写真から建築まで多彩な作品を手がける杉本さんは、表現活動の一環として古美術品を収集してきた。その中に益田の旧蔵品で用途不明の「法隆寺金堂金具」と称されるものがあり、荏原畠山美術館（東京都港区）での展覧会の準備のため専門家に調査を依頼したところ、飛鳥時代当初の台座の蓮弁である可能性が極めて高いと確認されたという。

蓮弁は銅による鋳造品でメッキが厚く施され、像を造った仏師・鞍作止利（くらつくりのとり）の技術や飛鳥美術の様式を今に伝える。調査にあたった神奈川県立金沢文庫の瀬谷貴之主任学芸員（日本彫刻史）は「日本美術史上、大変画期的な発見で仏師がどのような技法で作ったかをうかがい知ることができる」と意義を語る。復元・修理されたとみられる現在の台座の蓮弁は６弁だが、元々は８弁で脇侍の光背に施された蓮弁の様式とも共通しているという。

明治維新後の廃仏毀釈（きしゃく）によって、法隆寺は皇室に一部の仏像や仏画などを献納し宝物を守ったことがある。明治以降に同寺から流出したとみられる飛鳥時代の伎楽（ぎがく）面がドイツの博物館に残されていた事例もあった。

瀬谷さんによると、数寄者（すきしゃ）で茶の湯に仏教美術を持ち込んだ益田は廃仏毀釈以後、有名社寺から文化財が海外に流出することを惜しみ、数多くの仏教美術作品を集めて保護したことで知られている。今回の発見もそうした作品のひとつである可能性が高いという。

３日に荏原畠山美術館で開かれた展覧会の内覧会で杉本さんは「（箱に）益田鈍翁の貼り札があり、７月に購入して（しばらく）忘れていた。自分でも驚いている」と話していた。台座蓮弁は４日から同美術館で開かれる展覧会「『数寄者』の現代」（１２月１４日まで）で初公開される。