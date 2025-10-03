◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク-オリックス(3日、みずほPayPayドーム)

ソフトバンクの柳田悠岐選手が1軍復帰後初となる、第3号ソロHRを放ちました。

場面は8点リードで迎えた6回。初回には四球を選び、5回の第3打席でもヒットを放っていた柳田選手は、1アウト走者なしの場面で打席に向かいます。柳田選手は対するオリックスの3番手・山田修義投手の2球目のストレートをとらえ、レフト方向のスタンドへ飛び込むソロHRを放ちました。

柳田選手は4月に「右脛骨骨挫傷」で戦線を離脱する前に2HRを記録。9月22日に1軍復帰を果たしてからは一発が生まれていませんでしたが、本拠地のファンの前で久しぶりのアーチを描きました。

柳田選手はこの一発を振り返り「しっかりと自分のバッティングができたと思います。久しぶりにホームランを打つことができてよかったです。とにかくCSに向けて頑張っていきます」と思いを語っています。

ソフトバンク打線はこの日、オリックスを前に躍動。柳田選手の一発や栗原陵矢選手の満塁弾を含む4HRを記録しており、9点リードとしています。