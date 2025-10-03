【凱旋門賞】最年長のダークホース・ビザンチンドリーム 無尽蔵のスタミナで凱旋門賞制覇を目指す



10月の第1日曜日、パリは熱く燃え上がる――欧州随一のビッグレース、凱旋門賞の発想がもう間もなくに迫っている。

過去の歴史を紐解けば、イタリアの英雄リボー、フランス史上最強馬との呼び声高いシーバード。

そしてそのレース振りが今もなお語り継がれるダンシングブレーヴに奇跡の馬ラムタラ、近年でもトレヴ、エネイブルらが勝利して歴代勝ち馬の名を見れば世界の競馬の歴史がわかるといっても過言ではないそうそうたる面々が名を連ねている。

日本馬も1969年にスピードシンボリが挑んで以来、55年間で31頭、延べ34回挑んだが、結果は［0・4・0・30］と苦戦を強いられてきた。

日本競馬界でチャンピオンとなった馬が「もっと強い馬に会いに行く」と言わんばかりに世界最高峰のレースに挑んでは辛酸を舐めさせられるというシーンを何度も見せつけられた。

■ビザンチンドリーム

今回挑む日本馬では最年長となるのがビザンチンドリーム。デビュー2戦目できさらぎ賞を制するも、牡馬クラシック路線では菊花賞5着が最高着順と振るわず。

しかし、4歳になってから挑んだレッドシーターフHでは後方で脚を溜めていくと直線で弾けて快勝。その勢いのまま挑んだ天皇賞（春）ではヘテンドールにアタマ差の2着と長距離では無類の強さを見せた。

この無尽蔵のスタミナは欧州の馬場でもと期待され、凱旋門賞への挑戦を表明。

前哨戦となったフォワ賞はスタートでの不利をものともせずにGⅠ3勝馬ソジーを差し切り勝利。現地でもダークホースとして注目を集めることになった。

凱旋門賞は15番ゲートからの一戦となるが、後方から動く馬だけに枠の影響は受けにくいはず。自慢のスタミナを武器に再びパリを沸かすことができるだろうか。

そんな日本馬たちのライバルとなりそうなのがアイルランドの名門、オブライエン厩舎所属のミニーホークだ。

デビュー戦こそ黒星スタートとなったが、そこから破竹の5連勝。英オークスでは逃げたワールとの競り合いを制し、愛オークスでは好位から抜け出して完勝。

そして欧州オークス3冠をかけて挑んだヨークシャーオークスも4頭中3番手から抜け出して2着馬に3馬身半差を付ける楽勝。危なげない走りで欧州オークス3冠を達成した。

今回の凱旋門賞出走に当たり、追加料金を支払ってのエントリー。それだけ勝算があると見ていいだろう。

古馬では地元フランスのソジー。3歳時にはパリ大賞を制して凱旋門賞は4着だったが、今年に入ってからガネー賞、イスパーン賞でGⅠを連勝。

その後2戦は敗れるも、マイペースの逃げが打てれば侮れない1頭だ。

■文／福嶌弘

