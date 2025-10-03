武田玲奈（28）が3日、東京・新宿ピカデリーで行われた市原隼人（38）の主演映画「おいしい給食 炎の修学旅行」（綾部真弥監督、24日公開）完成披露舞台あいさつに登壇。「6年ぶりにカムバックさせていただいて、本当にうれしかった」と、シリーズへの復帰を喜んだ。

「おいしい給食」は、2019年（令元）10月期にtvkをはじめ地方の独立系UHF局で第1期が放送された連続ドラマに端を発する。1980年代の、ある中学校を舞台に、市原演じる頭の中に給食のことしかない給食絶対主義者の教師・甘利田幸男と給食好きの生徒が、日々の給食をいかにおいしく食べるかに腐心し、手を加えるなどするバトルを6年にわたって描き続けてきた。市原にとって、主演作では初のシリーズ化作品となった。

映画第4作「− 炎の修学旅行」は、23年10月期に放送された「season3」と24年の映画「−Road to イカメシ」でも舞台となった、函館市の忍川（おしかわ）中が舞台で、時代は90年を描いた。田澤泰粋（17）演じる甘利田のライバルの中学3年生・粒来ケンらは、青森と岩手に修学旅行の旅に出る、学校を飛び出したシリーズ初のロードムービーとなった。

忍川中が修学旅行先のドライブインで、たまたま遭遇した岩手・花堺中学校の教師・御園ひとみは、84年を描いたseason1で甘利田が赴任した常節（とこぶし）中の新人教師だった。その2人の再会が、今作の大きな見どころとなる。武田は「甘利田先生がパワーアップしすぎて、こんなになるんだと。こちらも楽しく、パワーをもらえて楽しかった」と笑みを浮かべて、市原に視線を送った。

市原は「シリーズを続けないとできない醍醐味（だいごみ）。シーズン1のヒロインが帰ってくるなんて…。映画にも映像が出てきますが、こんなこと（当時は）想像もしていなかった」と感無量の表情を浮かべた。

◆「おいしい給食」season1 甘利田が1984年（昭59）に赴任した常節（とこぶし）中1年1組で、佐藤大志（19）が演じた神野ゴウと毎日の給食を、どうおいしく“うまそげ”に食べるかで、しのぎを削った。20年3月公開の初の映画「劇場版 おいしい給食 Final Battle」では、給食撤廃を進める教育委員会のストップに動いた甘利田が、給食のある中学校への移動処分を受けた。

◆「おいしい給食」season2 21年10月期に放送された、2年ぶりの続編「season2」では、甘利田が黍名子（きびなご）中に異動した2年後に、ゴウも転校したことで、3年1組を舞台に2人の給食バトルが再燃。22年5月公開の2本目の映画「劇場版 おいしい給食 卒業」では、教育委員会が乗り出したメニュー改革に不穏なものを感じた甘利田が、給食を守るために立ち上がった結果、北海道函館市の中学校に広域転勤となり、ゴウも卒業した。

◆「おいしい給食」 season3 23年10月期に放送された「season3」は、甘利田が赴任した函館市の忍川（おしかわ）中1年1組が舞台。席替えでストーブの前に座ったことを機に、給食に執念を燃やし始めたケンと、甘利田が給食をおいしく食べる、その一点に知恵を絞るバトルを展開。24年5月公開の3本目の映画「おいしい給食 Road to イカメシ」では、描かれる時代は1989年（平元）と平成の時代に突入。町長選を前に給食完食のモデル校に選定され、揺れる忍川中と、そこに敢然と立ち向かう甘利田を描いた。