【中秋の名月】２０２５年は６日（月）の月です！

「中秋の名月」は、日本をはじめとする東アジアの文化で、旧暦８月１５日の夜に見られる月を指す言葉です。この時期の月は１年の中で特に美しいとされ、古くから月を愛でる「お月見」の風習があります。

筆者が住む鹿児島では「名月を楽しむ」だけでなく、「中秋の名月」の夜には綱引きや相撲などが行われ、南薩摩の十五夜行事は、国の【重要無形民俗文化財】にもなっています。

■【中秋の名月】は【満月】？

「中秋の名月」は必ず「満月」というわけではありません。中秋の名月は旧暦の「８月１５日」の月のことを言いますが、「満月」は１日程度ずれることが多く、今年は１０月７日（火）が「満月」です。次に「中秋の名月」が「満月」となるのは２０３０年９月１２日となっています。

■気になる天気は？

４日（土）～１３日（月祝）までの１０日間予報を『各都道府県につき５つの都市』ずつ画像で掲載しています。中秋の名月の６日（月）だけでなく、次の３連休の計画にも役立ててください。

くもりや雨で「中秋の名月」が見られないとき

雨のために名月が見えないのは『雨月（うげつ）』と言い、曇っていて月が見えないのは『無月（むげつ）』と呼ばれます。

たとえ名月が見えなくても、心の中で「お月見」を楽しみたいと、生まれた言葉らしいです。

薄雲や霧などがかかって「ぼんやり」と月が見えることがあります。春なら『おぼろ月』と言いますが、今の時季は『薄月（うすづき）』と言い、その夜のこと『薄月夜』と呼ばれます。

全国各都市の週間予報 ４日（土）～１３日（月祝）

週間予報を『各都道府県につき５つの都市』ずつ画像で掲載しています。中秋の名月の６日（月）だけでなく、次の３連休の計画にも役立ててください。画像で確認できます。

