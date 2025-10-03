カメレオン・ライム・ウーピーパイが、新曲「Give in」を10月15日に配信リリース。また、本日10月3日に初回放送を迎えるドラマ『ひと夏の共犯者』（テレビ東京系）エンディングにて、本楽曲が初公開される。

本楽曲は、諦めと痛いほど真っ直ぐな愛が胸の奥深くを震わせる、理想と現実の狭間でもがきながらも、生き抜く強さを描いた楽曲だ。また、本楽曲のジャケット写真は、イラストレーター SHINN UCHIDAが手掛けている。

さらに、本楽曲が収録される、11月19日にリリースのアルバム『Whoop It Up “DELUXE Edition”』の、メンバーがデザインを手掛けたCDショップ先着予約購入特典のデザインも本日公開となった。

なお、カメレオン・ライム・ウーピーパイは同アルバムのリリースを記念して、12月18日に東京 下北沢ADRIFTにて『Whoop It Up “DELUXE Edition”Release Party』を開催。チケットは現在先行受付中だ。

