Áú¹ß¤ê¤»¤¤¤ä¡¡²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÇÁÆÉÊ¤ÈÁÔÂç¥×¥é¥ó¡Ö£²¿Í¤ÇÆ±»þ¹ÈÇò¤¢¤ë¤Ê¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤Î¤»¤¤¤ä¤¬£³Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤»¤¤¤ä¤Î¥¤¥Ë¥ß¥Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£²ó¡¢¥ï¡¼¥Ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î²¬ÅÄ¼ÒÄ¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¤¬Ä¾¡¹¤Ë¡Ø¤»¤¤¤ä¤µ¤ó¤Î²»³ÚÀ¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ç®¤¤ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¼õ¤±¡ÖËÜµ¤¤Ç¤ä¤ë¤Ê¤é¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢Á´¤¯ÊÌ¿Í³Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ª¾Ð¤¤¤È¤Ï°ã¤¦¥ï¡¼¥Ê¡¼½êÂ°¡×¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Ì¾Á°¤â¡Ö¤ß¡¼¤³¡×¤Ê¤ÉÇº¤ó¤À¤½¤¦¡£¡ÖÁ´Á³°ã¤¦Ì¾Á°¤â¥¢¥ê¤ä¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÐÀîÚðÌé¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤¿¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¤»¤¤¤ä¤Ï¡Ö·Ý¿Í¤ÎÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¤»¤¤¤ä¤È¤Ï°ã¤¦¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò²»³Ú¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÀþ¤ä¤±¤É¡¢¥³¥ó¥Ó£²¿Í¤ÇÆ±»þ¹ÈÇò¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÌîË¾¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤Ç¤Ï¥¢¥«¥ó¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢ËÜ²»¤Ç¤ä¤ê¤¹¤®¤¿¤éÎä¤á¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸ì¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤È¤«º£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤È¤«Èá´î¤³¤â¤´¤â¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï²»³Ú¡×¤À¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö²ÈÂ²¤¬ÁêÃÌ¤·¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ã´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£²Î¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò´î¤Ð¤»¤ëÎÏ¤È¤«¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö²Î¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£ËÜÅö¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£