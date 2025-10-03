清 竜人が活動一時休止、“一夫多妻制アイドル”も現体制での活動を終了

シンガーソングライターの清 竜人が10月3日、現在進行しているすべての活動を、2025年末をもって一時休止すると発表した。活動休止の理由は「新たな音楽活動へ向けての準備期間に入るため」としている。



これに伴い、プロデューサー兼メンバーを務める一夫多妻制アイドルユニット・清 竜人25も、現体制での活動を終了。12月21日に、現体制でのラストライブ「KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE」を開催する。



活動休止について清 竜人は「ちょっち働きすぎて疲れちゃったんで！活動休止して暫く遊び呆けます！清 竜人25も12月21日のライブで一先ずおしまいにするね！他、年内決まってるライブは行くから！みんなごめんね！嫁達も本当ごめんね！バイバイ！！！また会う日まで！！！」とコメントしている。