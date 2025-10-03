10月始まった観光キャンペーン＝「山口プレDC」に合わせ、JR西日本の観光列車「はなあかり」が県内で初めて運行しました。



午前10時半、新山口駅のホームに入ってきた「はなあかり」。3両編成の車両は、紋付染めで最高級とされる「檳榔子染め」のカラーで彩られています。



JR西日本が去年秋に導入した観光列車で、県内の運行はこれが初めて。6日まで、新山口駅と長門市駅の間で2往復・4本運行されます。定員は54人で、車内は沿線各地の工芸品などで装飾され、豪華な造りとなっています。





今回は山口のソウルフード「チキンチキンごぼう」などの入った弁当が用意されたほか、「はなあかり」ゆかりのグッズの販売もあります。（利用客・滋賀から）「この間、滋賀県にも『はなあかり』が走っていたが、なかなか山口県の日本海側に行く機会がなかったので、日本海側までぐるっと回り込める企画だったので。駆け抜けるともったいない所を走っていく。また来ようというきっかけにはなると思う」デスティネーションキャンペーンのプレイベントは来年秋の本開催を前に今月（10月）始まったもので、「はなあかり」のほか、「銀河」などの観光列車も県内を走る予定です。（JR西日本・長谷川裕一課長）「列車内も、降りてからも数えきれないほどの魅力的な観光地があるので、秋には山口の旅を楽しんでもらえたら」なお、旅行代金は萩や長門での宿泊費を含めておよそ3万3000円から7万7000円ということです。