３日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、前橋市の小川晶市長が市幹部職員の既婚男性とホテルで複数回面会した問題を巡り、２日に市議全員と会合し改めて説明したことを報じた。

会合は２時間ほど非公開で実施。小川氏は、出処進退について「市民の厳しい声を直接受け止め、その上で判断したい」と述べた。一方で「支援者や弁護士に相談する時間を頂きたい」とも訴えたものの、質問には応じなかった。

コメンテーターとして生出演したシンクロナイズドスイミング（現アーティスティックスイミング）の五輪メダリストでスポーツ心理学者の田中ウルヴェ京さんは「どこまで真面目にコメントしたらいいか分からないんですけど」と苦笑した上で「やっぱりスッキリした解決がもうないから、男女の関係がないって言い続けなきゃいけなくなっちゃってるから、そうすると今更もう言えなくなっちゃうし。多分、弁護士でいらっしゃるから、それの後の因果関係も分かってるだろうし」と発言。

「となると、このまま続けても誰の得にもならないよなってのは分かってると思うので、なんかメリットがあるのかな？とは思っちゃいます」と続けていた。