shallmが、本日10月3日より放送開始のアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』第2クールのオープニングテーマである新曲「ふたりぶん」を10月10日に配信リリースする。

（関連：【画像あり】shallm、イラストレーターの毬谷静が制作した「ふたりぶん」ジャケット写真）

本楽曲は同アニメのために書き下ろしたもので、愛する喜び、それを渡しきれない感情の振り幅を疾走感あふれるサウンドに乗せた、せつないラブソングとなっている。また、ジャケット写真は、「アイ・ラブ・ジェー・ケー・キス・デート」のジャケット写真も手掛けたイラストレーターの毬谷静によって制作された。

なお、shallmは2026年2月14日に東京 Spotify O-EASTにて『shallm ONEMAN LIVE ~ No Sweetness Within ~』を開催する。

・shallm コメント

楽曲「ふたりぶん」は、愛する喜びと、すべてを渡しきれないもどかしさの狭間から生まれました。冷蔵庫の奥にひっそり隠したプリンのように、秘めた想いがふと奪われてしまいそうで胸がざわめく感覚を音に閉じ込めています。ジャケットデザインにも、その想いを象徴する“プリン”を忍ばせました。とろけるように甘く、幸福でありながらどこか崩れ落ちそうな、ジェットコースターのように翻弄される感情のうねりを、物語とともに味わっていただけたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）