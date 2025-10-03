BABYMONSTER、2ndミニアルバム『WE GO UP』のフィジカルアルバムモーションポスターを公開
BABYMONSTERが2ndミニアルバム『WE GO UP』のフィジカルアルバムモーションポスターを公開した。■計11種のアルバムのビジュアルが順に登場
今回公開されたのは、ミニアルバム全体のビジュアルと構成品をひと目で盛り込んだモーションコンテンツ。
緊張感溢れるサウンドが流れるなかで、フォトブックWE、GO、UP3種からメンバー別の肖像が盛り込まれたパターン6種、ポストカード、ミニビームキーリングまで計11種のアルバムのビジュアルが順に登場。
BABYMONSTERの新しい音楽世界が込められた各バージョンの構成品を直観的に確認することができ、独創的なデザインと細心なコレクション構成がグローバルファンの所蔵欲求を刺激する。
BABYMONSTERが所属するYGエンターテインメントは「BABYMONSTERの音楽的成長とビジュアルを高い完成度で盛り込んだミニアルバム」とし、「MONSTIEZ（ファンダム名）が満足できる多様なバージョンとスペシャル構成品が用意されたので多くの関心を持っていただきたい」と伝えた。
ミニアルバム『WE GO UP』は、10月10日（日本は11日）にリリース。
■リリース情報
2025.09.14 ON SALE
DIGITAL ALBUM『2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR IN JAPAN ～2025.04.13 K-ARENA YOKOHAMA～』
2025.10.11 ON SALE
MINI ALBUM『WE GO UP』
※韓国発売：10月10日
■関連サイト
BABYMONSTER OFFICIAL SITE
https://yg-babymonster-official.jp/