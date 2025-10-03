【キャンメイク】まつげのうるおいをケア・補給するまつげ美容液「ラッシュセラム ケア＆リペア」が出てるよ〜。もうチェックした？

井田ラボラトリーズが展開するメイクアップブランド「キャンメイク」は、まつげ美容液「ラッシュセラム ケア＆リペア」ほか3商品を、2025年9月下旬から販売しています。

使いやすい板状アイブロウペンシル、クッションファンデのつめかえ用3色を同時発売

31種のうるおい成分を配合したまつげ美容液と、厚さ0.8mmの板状アイブロウペンシルから新色1色、クッションファンデーションのリフィル全3色を同時発売しました。

・キャンメイク ラッシュセラム ケア＆リペア

ワイドラッシュ、キャピキシルなどのうるおい成分を31種配合した、チップタイプのまつげ美容液。ゆるすぎず固すぎない、心地良い質感のジェルが痛んだまつげ1本1本のうるおいをケア・補給し、ハリやコシを与えます。

短めの先細チップは、まつげのキワなど細かい部分にも塗りやすく、液含みが良いため片目の上下まつげに一度に塗れます。夜の洗顔やお手入れ後など、毎日のスキンケアルーティンとして組み込みたいアイテムです。

価格は825円。

・キャンメイク スタイリングエッジアイブロウ 新色1色

芯の厚みは0.8mmと極薄なのに芯幅4.0mmと広めで芯が肌に触れる面が大きく、細い線でもブレずに眉尻までスッと描きやすいのが特徴の板状アイブロウペンシルから、血色カラー「03 ロージーブラウン」が登場。

ほんのり赤みのあるピンク寄りのブラウンで、誰でも使いやすく、シーンを選ばないカラーです。まろやかな血色感をたたえた垢抜け眉に。仕上げにぼかせるスクリューブラシ付きで、より自然に決まります。

【カラー展開】全3色／新発売 新色1色

〈既存色〉01 ナチュラルブラウン：使いやすい自然なブラウン

〈既存色〉02 アッシュブラウン：暗さの中にやわらかさを感じるブラウン

〈新色〉03 ロージーブラウン：ほんのり赤みのあるやさしいブラウン

価格は770円。

・キャンメイク フィットグロウクッション リフィル 全3色

クッションファンデーション「フィットグロウクッション」につめかえ用が登場。自分にぴったりのカラーや、なりたい肌印象で選べる全3色を用意しています。

もっちりと内側からあふれるようなツヤ感で、顔色が自然にトーンアップし、フィルターをかけたような透明感のある仕上がりに。塗っていないような薄膜でムラなく肌にフィットします。厚塗り感のないみずみずしさです。

薄膜ながらくすみやクマ、シミなどの肌悩みを自然にカバーでき、シワが目立ちにくくてほうれい線にたまりにくい仕様です。細かい部分まで塗りやすい、しずく型の専用パフが付属します。

【カラー展開】 新発売 全3色

01 ライト：明るいベージュ

02 ナチュラル：自然なベージュ

03 ピンクナチュラル：明るめのピンクベージュ

価格は各1430円。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部