◇女子ゴルフツアー 日本女子オープン選手権第2日（2025年10月3日 兵庫県 チェリーヒルズGC＝6616ヤード、パー72）

第2ラウンドが行われ、高木優奈（28＝中央日本土地建物グループ）が、7バーディー、1ボギー、1ダブルボギーの68で回り、トップと1打差の2位で週末を迎える。

前半の2番パー3、手前カラーから7メートルを沈めてこの日初バーディー。3つ伸ばして迎えた後半は13番でダブルボギーを叩いたものの、14番から連続バーディーですぐに取り返した。最終18番も4メートルをねじ込んだ。「チャンスについた3〜4メートルのバーディーパットがしっかり入ってくれたので、心的にも救われた」と振り返った。

第2回リランキングは29位で突破。「後半戦はジャイアントキリングを目標にしてやっている。試合に出てる人は全員私より格上だと思っているので、自分も伸ばして勝てたらうれしい」と気合を入れた。

先月、国立競技場で行われた世界陸上を観戦し、リフレッシュ。前日に行くことを決めて、「お金はこういうところに使わないといけないな」と前方の席を確保。110メートルハードルや400メートルの準決勝が実施された日で、日本人選手の活躍を目の前で観戦した。中学時代は陸上部に所属したこともある高木は「すごい楽しかった」と笑顔を見せた。

前週のミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンは腰痛のため棄権。8月のNEC軽井沢72以降は予選落ちが5回と苦しんだが、大舞台で2日間好スコアを出した。待望の初優勝をメジャーで飾ることも射程圏内だ。「そんな最高なことはないと思いますけど、まず優勝争いもしたことがないので、そこは気にせず明日からもコースと自分との戦いだと思う」と見据えた。