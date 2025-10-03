圧倒的ビジュアルとキャラクターで日本のSNSをざわつかせている女子プロレスラーが、ギャップ全開の“ぬいぐるみ開封動画”に登場。さっそく話題沸騰となっている。

【映像】美人レスラー、ナチュラルメイク姿で“ぬいぐるみ開封”の様子

世界最大のプロレス団体「WWE」で活躍する女子スーパースター、リア・リプリーがここ数日、日本のX（旧Twitter）をざわつかせている。その美貌と肉体美が「本当に実在するのか」と話題になり、“大バズり”状態なのだ。

このムーブメントは、同じWWEで活躍する日本人女子レスラー、イヨ・スカイを経由して本人にも届いたことが2人のSNSでのやり取りで確認されているが、さらに日本時間2日夜にイヨがXに投稿した動画が、リアの新たな一面を引き出すものとなっており、やはり大きく拡散されている。

2人は動画内で著名人などに人気のキャラクター“ラブブ（LABUBU）”のグッズを仲良く開封。特にリアがラブブのコレクターのようで、饒舌かつ手際よくグッズを開封していく様子が微笑ましい。

普段はバキバキの“ゴスメイク”で、男勝りなプレースタイルで老若男女からの支持を得るリアだが、この動画ではナチュラルメイク姿でキャラクターのぬいぐるみを笑顔で紹介していくギャップ全開の一面を見せており、今回の大バズりでリアを知った新規のファンもさらに魅力の虜になったに違いない。

動画には瞬く間に1.9万件の“いいね”が押され、「イヨ＆リア、本当に可愛い！」といった日本語のコメントや、世界中から「最高のタッグ」「これこそ私が見たかったコンテンツだよ」「早く2人がタッグで戦う姿が見たい」などと絶賛のコメントが届いていた。

実はこの2人、長年盟友ともいえるライバル関係が続いていたが、直近のWWEストーリーでついにタッグパートナーとして“共闘”することに。しかもその相手が日本人女子タッグ“カブキウォーリアーズ”とあって、新規ファンだけでなく長年WWEを追いかけている日本のユニバース（WWEファンの愛称）にとっても激アツの展開となっている。

2組の対戦は日本時間11日にリアの故郷オーストラリアで開催されるプレミアムイベント「クラウン・ジュエル」で実現。さらにその後、同17、18日に開催されるWWE日本公演にもリアらの出演が決定しており、多くのファンにとって楽しみが満載の10月となりそうだ。

