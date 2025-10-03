株式会社セキドは10月3日（金）、カメラ用アイテムブランド「PGYTECH」製品を「Amazon プライム感謝祭先行セール」と「Amazon プライム感謝祭」に参加すると発表した。カメラバッグなどの現行製品を割引価格で販売する。

「OneGo 2 バックパック」（2025年4月発売）や「Roller Camera Backpack」（2024年11月発売）といった、比較的新しい製品もセール対象に。

アクションカメラなどとの組み合わせで人気の「MantisPod Z」も10%OFFになっている。

セール期間

先行セール：10月4日（土）0時00分から10月6日（月）23時59分 本セール：10月7日（火）0時00分～10月10日（金）23時59分

Amazon プライム感謝祭　主な対象製品

Roller Camera Backpack

セール価格：39,270円（15％OFF）

OneGo 2 バックパック 25L

セール価格：30,890円（10％OFF）

OneGo ロープストラップバッグ

セール価格：7,920円（10％OFF）

MagCam スマートフォン グリップ

セール価格：7,300円（15％OFF）

BEETLE カメラ クリップ V2

セール価格：7,520円（10％OFF）

MantisPod Z

セール価格：6,130円（10％OFF）

CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケース　CFE-A/SD CFE-B/SD

セール価格：11,090円（20％OFF）