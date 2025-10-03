NST新潟総合テレビが国税局から約11億円の所得隠しを指摘された問題です。原因分析などを行った外部調査委員会の報告書が10月3日、公表されました。



報告書では「売上などの数字の達成に絶対的な価値が置かれ、誤った経営陣の判断のもと適正な事業活動の範囲を逸脱した」と指摘しています。



3日午後5時に始まったNSTの会見。



〈NST 酒井昌彦社長〉

「視聴者の皆様、そして多くの関係者の皆様には大変なご迷惑、ご心配をおかけしており誠に申し訳ございません。改めましておわびを申し上げます」





酒井昌彦社長が深々と頭を下げました。〈NST 酒井昌彦社長〉「報告書の内容は弊社にとって非常に厳しいご指摘であり、重く受け止めております」NSTがCM制作費として架空の経費を計上するなどして国税局から2018年度からの6年間で11億円を超える所得隠しを指摘された問題。原因分析などを行った外部調査委員会は10月3日、報告書をNSTに提出。ホームページで公表されました。報告書によると、NST東京支社の当時の社員は売り上げを獲得するため2017年度まで、取引先の広告代理店の担当者に対し、飲食による接待に加え、商品券を贈るなどしていました。商品券の購入費用は送り先への配慮から「使途秘匿金」に。国税局に追徴課税を払っていたといいます。しかし、国税局からの指導を受け、商品券の贈呈を数年で廃止することを決定。そして、2018年度からは、商品券に代わる新たな利益供与として広告代理店の担当者を家族も一緒に海外旅行に招待するなどしてきましたが、コロナ禍でそれも制限。その後に始まったのが「架空のCM発注」でした。当時、東京支社の営業職だった元社員は複数の制作会社に対し、架空のCM制作を発注。しかし、CMが放送されることはなく、NSTが支払った金の一部を自分の親族名義の口座に入金させていました。その金は、飲食や現金での広告代理店へのキックバックに充てられていました。NSTはこれまで「組織的に意図したものではない」と主張。しかし、調査委員会は一部の上司について「利益供与につながるものであろうことを認識した上で、取引の継続を認容していたと推認できる」と指摘しました。〈NST 酒井昌彦社長〉「東京支社任せのような状態になっていて、問題のある取り引きに気が付くことができず、是正に向けた適切な対応を取っていなかったこと、それらは否定できず責任を痛感している」そして、調査委員会が言及したのは経営陣の責任。「売上などの数字の達成に絶対的な価値が置かれ、達成するための手段の是非という観点が軽んじられていた」としました。〈NST 酒井昌彦社長〉「(自身の)退任というのも大きな選択肢のひとつであると念頭にあります。今の時点では信頼回復、再発防止策にまずは取り組んで、しっかりと根付かせ、土台を作って次の人間に引き継ぎたい」NSTは一連の事案に関与した1人を懲戒解雇、また、5人を懲戒処分にしたことを発表。3日の報告書を受けて、新たな処分が必要か検討するとしています。また、接待、贈答などの基準の策定のほか、すべての監査役の交代、コンプライアンス体制の強化など再発防止策を進めるとしています。