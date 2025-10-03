【防災訓練】避難所になる体育館で中学生と地域住民が初の合同訓練／南海トラフ巨大地震を想定（山口・周防大島町）
南海トラフ巨大地震の発生を想定しての訓練です。山口県周防大島町の中学校で3日、地域の住民らも交えた防災訓練が行われました。
大島中学校で行われた防災訓練には生徒や地域住民ら約160人が参加し簡易テントや簡易トイレなど避難所の開設に挑戦しました。南海トラフ巨大地震が発生した際、周防大島町では最大で、震度6弱の地震が想定されています。
災害時、大島中学校の体育館は避難所に指定されていて実際の動きを体験してもらおうと地域の住民を交えて初めて訓練を行いました。
「訓練、訓練」
事前に知らされていなかった避難訓練も行われ生徒たちは隣接する施設の利用者の避難を手伝っていました。
（生徒は）
「声をかけることを意識した。焦りすぎず落ち着いて、今回みたいに協力して動けたら」
（ 地域住民は）
「トイレとか結構便利なのがあるなと。迅速に動かんといけんじゃろうし、周りの人と一緒に逃げる必要がある」
大島中学校では津波被害を想定した高台への避難訓練も行っていて、今後も地域全体で連携して取り組みたいとしています。