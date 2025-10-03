King & Prince Åìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤è¤ê¥é¥¤¥Ö¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿¡ÖLOVE HACKER¡×¤Î±ÇÁü¸ø³«
10·î22Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ëKing & Prince¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¡ØKing & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ in DOME¡Ù¤è¤ê¡ÖLOVE HACKER¡×¤Î±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£Åìµþ¥Éー¥à¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤ë±ß·Á¥¹¥Æー¥¸¤«¤éÅÐ¾ì
¡ØKing & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ in DOME¡Ù¤Ï¡¢2024Ç¯10·î26Æü¤«¤éÁ´¹ñ9ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØKing & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤È¤·¤Æ2025Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2¿ÍÂÎÀ©½é¤Î¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¤«¤é¡¢5·î10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿¡£
¡ÖLOVE HACKER¡×¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î1¶ÊÌÜ¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¡¢±§ÃèÉþ¤Î¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À±ÊÀ¥Î÷¤È¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¡¢¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤¬Åìµþ¥Éー¥à¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤ë±ß·Á¥¹¥Æー¥¸¤«¤éÅÐ¾ì¡£Åìµþ¥Éー¥à¤ò±§Ãè¶õ´Ö¤È²½¤¹ÁÔÂç¤ÊËë³«¤±¤Ç¥Æ¥£¥¢¥é¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢YouTube¤Ç¤Ï¡ÖËÍ¤Î¥ï¥ë¥Ä¡×¡ÖI MY ME MINE¡×¡ÖMC¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡×¤Î±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.10.22 ON SALE
Blu-ray¡õDVD¡ØKing & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ in DOME¡Ù
