¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä½¼ÅÅ´ï¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿
¤Ê¤ó¤«ºÇ¶á¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î»ý¤Á¤¬°¤¤¡£
¤³¤ì¤Ï¤½¤í¤½¤íÇã¤¤ÂØ¤¨»þ¤«¤Ê¤ÈEC¥µ¥¤¥È¤òÊª¿§¤·¤Ê¤¬¤é¤Õ¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â´¶³ÐÅª¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¼÷Ì¿¤ò»¡ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤¬¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤ËÄê¤á¤¿»ÈÍÑ²ó¿ô¤ä»ÈÍÑÇ¯¿ô¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¡£
µ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¼÷Ì¿¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ÆÀÇ½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤·¡¢¼÷Ì¿¤òÄ¶¤¨¤¿¤â¤Î¤ò»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸Î¾ã¤ä»ö¸Î¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥á¡¼¥«¡¼¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡Ê¸å¤Û¤É¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ë¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤ÎTORRAS¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
PCÍÑ¤Î½¼ÅÅ´ï¤âÇã¤¤ÂØ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È½¼ÅÅ´ï¤Î¼÷Ì¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä½¼ÅÅ´ï¤Î¼÷Ì¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Äê¤á¤é¤ì¤¿Ç¯¿ô¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
TORRAS¡§ÆüËÜ¤Î¸½¹ÔË¡µ¬¡ÊPSE¡Ë¤Ç¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¤¬»ÈÍÑÇ¯¸Â¤òÉ½¼¨¤¹¤ëµÁÌ³¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÊÝ¾Ú´ü´Ö¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¼÷Ì¿¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ëÁÇºà¤äÀß·×¤Î¹©É×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇÄã¸Â¤Î´ð½à¤À¤±¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤À¤È1Ç¯¤â¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÉ¼Á¤ÊÉôÉÊ¤ò»È¤Ã¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½¼ÅÅ´ï¤Ê¤é5¡Á10Ç¯ÄøÅÙ¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤é500²ó°Ê¾å¤Î½¼ÊüÅÅ¡Ê½µ¤Ë1²ó½¼ÅÅ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ9Ç¯È¾¡Ë¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¯»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ³Î¤«¤ËÊÝ¾Ú´ü´Ö¤ÏÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÉôÉÊ¤Î¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³°´Ñ¤«¤é¤ÏÈ½ÃÇ¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤À¤Ê¡ÄTORRAS¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢²¿¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Æ¼÷Ì¿¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
TORRAS¡§¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¾ì¹ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼«ÂÎ¤¬¼÷Ì¿¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß°ìÈÌÅª¤Ê¥ê¥Á¥¦¥àÅÅÃÓ¤Ç¤Ï¡¢½¼ÊüÅÅ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ï¤ª¤è¤½300¡Á500²ó¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò½µ3²ó¥Õ¥ë½¼ÅÅ¡Ê0¡Á100¡ó¡Ë¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢2¡Á3Ç¯¤Ï½½Ê¬¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥Á¥¦¥àÅÅÃÓ¼«ÂÎ¤ÎÊÝÂ¸¼÷Ì¿¤Ï5Ç¯°ÊÆâ¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢TORRAS¤Ç¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¹âÉÊ¼Á¤È¤µ¤ì¤ëÅÅÃÓ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç500²ó°Ê¾å¤Î½¼ÊüÅÅ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ½¼ÅÅ´ï¤ÎÊý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
TORRAS¡§À½ÉÊ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¼÷Ì¿¤¬Ã»¤¤ÉôÊ¬¤ò´ð½à¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë´¬¼è¤ê¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤Î¿½Ì»î¸³¤ò1Ëü²ó°Ê¾å¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë1Æü¤Ë3²óÄøÅÙ¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÍýÏÀ¾å¤Ï7¡Á8Ç¯¤Û¤É¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌÅª¤ÊUSB-CÃ¼»Ò¤Î¾ì¹ç¡¢1Ëü5Àé¡Á2Ëü²óÄøÅÙ¤ÎÈ´¤º¹¤·¤¬ÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥±¡¼¥Ö¥ë´¬¼è¤ê¼°¤Ç¤Ê¤¤ÄÌ¾ï¥¿¥¤¥×¤Î½¼ÅÅ´ï¤Ç¤Ï¡¢ÆâÉô¤Î¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¡¼¤¬¼÷Ì¿¤ò·è¤á¤ëÉôÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ÊÅÅ²ò±Õ¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¡¼¤Î¼÷Ì¿¤ÏÏ¢Â³»ÈÍÑ¤Ç3Ç¯°Ê¾å¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æü¾ïÅª¤Ê»ÈÍÑÉÑÅÙ¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È5¡Á10Ç¯ÄøÅÙ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ç¸«¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
TORRAS¡§¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡ÖÀß·×¼÷Ì¿¡×¤È¡Ö¼ÂºÝ¤Î¼÷Ì¿¡×¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë10Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¸½ºß¤â¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÍðË½¤Ë°·¤¨¤Ð¼÷Ì¿¤ÏÃ»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃúÇ«¤Ë»È¤¨¤ÐÀß·×¼÷Ì¿¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ÆÄ¹¤¯¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä½¼ÅÅ´ï¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¤Ï¡¢À½ÉÊ¤ÎÁÇºà¤ä°ÂÁ´À¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¡Ä
¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¸º¤ê¤¬Áá¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¡¦½¼ÅÅ¤¬¶ËÃ¼¤ËÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¡¦ËÜÂÎ¤¬Ç®¤ò»ý¤Ä¡¢Æ°ºî¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë
¤³¤ì¤é¤ÎÃû¸õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢²÷Å¬¤µ¤ä°ÂÁ´À¤Î¤¿¤á¡¢Áá¤á¤Ë¸ò´¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¤ÎÁÇºà¤ä°ÂÁ´À¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ
¤¦¤à¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇùÁ³¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä½¼ÅÅ´ï¤Î¼÷Ì¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÀÍýÅª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä½¼ÅÅ´ï¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¤Ï¡¢À½ÉÊ¤ÎÁÇºà¤ä°ÂÁ´À¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡¢¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ÄÅ¬Åö¤ËÇã¤Ã¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤°»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ê¤¡¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢ÁÇºà¤ä°ÂÁ´À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿®Íê¤Ç¤¤ë¥á¡¼¥«¡¼TORRAS¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È½¼ÅÅ´ï¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5,000mAh¤Ê¤Î¤ËÇö¤¯¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ²ÄÇ½
¤Þ¤º¤Ï¤³¤ì¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ÖMiniMag¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï5,000mAh¤Î¥¿¥¤¥×¡Ê10,000mAh¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ê¡Ë¡£
5,000mAh¤ÎÍÆÎÌ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë8mm/111g¤ÈÇö¤¯¤Æ·Ú¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ÎÇØÌÌ¤Ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´Í÷¤ÎÄÌ¤ê¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¤µ¡£
¡ÖNTC²¹ÅÙÀ©¸æ¥Á¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤¦¥Á¥Ã¥×¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ÆÇ®°ÂÄêÀ¤¬¹â¤¯¡¢²áÇ®ÊÝ¸î¤ä²á½¼ÅÅÊÝ¸îµ¡Ç½¤â¤¢¤ê°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£Èô¹Ôµ¡¤Îµ¡Æâ»ý¤Á¹þ¤ß¤âOK¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢²¿¤Ë¤·¤è¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤é¤Þ¤º¤Ï¤³¤ì¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
USB-C¥±¡¼¥Ö¥ëÆâÂ¢¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
¤â¤¦°ì¤Äµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤Î¤¬¥±¡¼¥Ö¥ëÉÕ¤¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ÖPebbleLink¡×¡£
ËÜÂÎ¤ËUSB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÆâÂ¢¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¡Ö¤¢¤ì¡© ¥±¡¼¥Ö¥ë¤É¤³¤¤¤Ã¤¿¡©¡×ÌäÂê¤¬µ¯¤³¤é¤ºÊØÍø¡£
¤³¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢»Ø¤òÄÌ¤»¤ÐÍî²¼ËÉ»ß¤Î¥ê¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ÎÇØÌÌ¤Ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¥Ô¥¿¥Ã¤ÈµÛÃå¡£ÍÀþ¤Ë¤è¤ë¹âÂ®½¼ÅÅ¤Î²¸·Ã¤òµý¼õ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤ËÀ¸¤¸¤ä¤¹¤¤²áÇ®ÌäÂê¤ò²ò¾Ã¡¢¤«¤ÄMagSafe¤ò³èÍÑ¤·¤¿·ÈÂÓÀ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10,000mAh¤ÎÂçÍÆÎÌ¤Ç¡¢²áÇ®ÊÝ¸î¤ä²á½¼ÅÅÊÝ¸îµ¡Ç½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èô¹Ôµ¡¤Îµ¡Æâ»ý¤Á¹þ¤ß¤âOK¡£¥µ¥¤¥º¤Ï15mm/190g¤Ç¤¹¡£
¡ÖMiniMag¡×¤â¡ÖPebbleLink¡×¤âËÜÂÎ²£¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ç½¼ÅÅ¤ÎÍÆÎÌ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬´¬¤¼è¤ì¤ëÊØÍø¤µ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤é¤ì¤ë¤Ù¤
¤½¤·¤Æ¡¢º£²óÆþ¼ê¤·¤¿À½ÉÊ¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÊØÍø¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤ì¡£½¼ÅÅ´ï¡ÖFlexLine 67W¡×¤Ç¤¹¡£
TORRAS¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡Ö¥±¡¼¥Ö¥ë´¬¼è¤ê¼°¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê¤Ë¤·¤Æ¤½¤ÎÊØÍø¤µ¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1m¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢É¬Í×¤ÊÄ¹¤µ¤À¤±¥«¥Á¥«¥Á¥«¥Á¥«¥Á¤È°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£TORRAS¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ö1Ëü²ó°Ê¾å¤Î¿½Ì»î¸³¡×¤ÇÂÑµ×À¤â¤ªËÏÉÕ¤¡£
¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ç¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬Íí¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»È¤¦¤È¤¤âÉ¬Í×¤ÊÄ¹¤µ¤À¤±Ïª½Ð¤µ¤»¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¥Ç¥¹¥¯¤Î¾å¤â¤¹¤Ã¤¤ê¡£
67W¤Î¹â½ÐÎÏ¤Ê¤Î¤ÇPC¤â¥¹¥Þ¥Û¤â¤³¤ì1Âæ¤Ç¤¤¤±¤Þ¤¹¡£USB Power DeliveryÂÐ±þ¤Ç¹âÂ®½¼ÅÅ²ÄÇ½¡£
ºÇ¿·¤ÎGaN·¡ÊÃâ²½¥¬¥ê¥¦¥à¡Ëµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½¾Íè¤Î¥·¥ê¥³¥óÈ¾Æ³ÂÎ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ½¼ÅÅ¸úÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢¹â½ÐÎÏ¤Ç¤âÈ¯Ç®¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä½¼ÅÅ´ï¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ò
º£²ó¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä½¼ÅÅ´ï¤¬¤½¤í¤½¤íÇã¤¤ÂØ¤¨»þ¤«¤â¤È»×¤Ã¤¿¤¢¤Ê¤¿¡£¤¼¤Ò¿®Íê¤Ç¤¤ëÉÊ¼Á¤Î¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤³¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿TORRAS¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Çã¤¦¤Ê¤é¤Ð10·î4Æü¡Á10·î10Æü¤È10·î13Æü¡Á10·î25Æü¤ÎAmazon¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¤É¤¦¤¾¡£
MiniMag¡§35%OFF
PebbleLink¡§33%OFF
FlexLine 67W¡§24%OFF
Source: TORRAS