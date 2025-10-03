【台風情報】台風21号(マットゥモ)のこのあとの勢力と進路を詳しく 今後は ″強い″ 台風に 最大瞬間風速50メートル予報 現在南シナ海を西北西に進む 最新勢力は？ 今後の全国の天気を画像で 気象庁
■台風21号(マットゥモ)
2025年10月3日18時45分発表
3日18時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 南シナ海
中心位置 北緯17度20分 (17.3度)
東経120度10分 (120.2度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
15m/s以上の強風域 全域 280 km (150 NM)
4日06時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯17度55分 (17.9度)
東経117度25分 (117.4度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
暴風警戒域 全域 140 km (75 NM)
4日18時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯18度35分 (18.6度)
東経114度40分 (114.7度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 80 km (42 NM)
暴風警戒域 全域 185 km (100 NM)
5日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯20度30分 (20.5度)
東経110度35分 (110.6度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 100 km (55 NM)
暴風警戒域 全域 230 km (125 NM)
6日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯22度30分 (22.5度)
東経106度25分 (106.4度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 996 hPa
最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 150 km (80 NM)
7日15時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯23度05分 (23.1度)
東経105度00分 (105.0度)
進行方向、速さ 西北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 1004 hPa
予報円の半径 230 km (125 NM)
■全国の今後の天気
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
