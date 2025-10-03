TUY

■台風21号(マットゥモ)

2025年10月3日18時45分発表

3日18時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    南シナ海
中心位置    北緯17度20分 (17.3度)
東経120度10分 (120.2度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
15m/s以上の強風域    全域 280 km (150 NM)

4日06時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯17度55分 (17.9度)
東経117度25分 (117.4度)
進行方向、速さ    西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    65 km (35 NM)
暴風警戒域    全域 140 km (75 NM)

4日18時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯18度35分 (18.6度)
東経114度40分 (114.7度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    80 km (42 NM)
暴風警戒域    全域 185 km (100 NM)

5日15時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯20度30分 (20.5度)
東経110度35分 (110.6度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    970 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
予報円の半径    100 km (55 NM)
暴風警戒域    全域 230 km (125 NM)

6日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    ベトナム
予報円の中心    北緯22度30分 (22.5度)
東経106度25分 (106.4度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    996 hPa
最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    150 km (80 NM)

7日15時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ベトナム
予報円の中心    北緯23度05分 (23.1度)
東経105度00分 (105.0度)
進行方向、速さ    西北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    1004 hPa
予報円の半径    230 km (125 NM)
 

