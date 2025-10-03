¡Ø¥Ý¡¼¤Î°ìÂ²¡Ù¡ØBASARA¡Ù¡ØBANANA FISH¡Ù¤òÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´®Ç½¡¡¡Ø¥Ù¥Ä¥³¥ß¡ÙÌ¾ºî40ºî¤Î¸¶²è130ÅÀÅ¸¼¨
¡¡¾¯½÷Ì¡²è»¨»ï¡Ø¥Ù¥Ä¥³¥ß¡Ù¤ÎÁÏ´©55¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌÅ¸¡Ø¥Ù¥Ä¥³¥ß 55th ANNIV. BEYOND THE PAGE ¹¥¤¡¢¤Î¤Ä¤Å¤¡£¡Ù¤¬¡¢¤¤ç¤¦3Æü¤«¤éÅìµþ¡¦LUMINE 0 ¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¿·½ÉÅ¹5³¬¤Ë¤Æ³«Ëë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀè¶î¤±¡¢ÆâÍ÷²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¡Ø¥Ý¡¼¤Î°ìÂ²¡Ù¡ØBASARA¡Ù¡ØBANANA FISH¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë55Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿Ì¾ºî40ºî¤Î¸¶²è130ÅÀ¡ÊÊ£À½¸¶²è¤ò´Þ¤à¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢À©ºî»ñÎÁ¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤±¤Çµã¤±¤ë¡ÄÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ã¥·¥å¤È±ÑÆó
¡¡¡Ø¥Ù¥Ä¥³¥ß¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¾¯½÷¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÁý´©¤È¤·¤Æ¡ØÊÌºý¾¯½÷¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ù¤Î»ïÌ¾¤Ç1970Ç¯¤ËÁÏ´©¡£2002Ç¯¤Ë¡ØBetsucomi¡Ù¡¢2006Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Î¡Ø¥Ù¥Ä¥³¥ß¡Ù¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£¾¯½÷Ì¡²è¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤È¿¼¤¤Êª¸ìÀ¤ò»ý¤ÄºîÉÊ¤¬¿ôÂ¿¤¯È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å¸Í÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÇ¯Âå¤´¤È¤Ë¡Ø¥Ù¥Ä¥³¥ß¡Ù¤Î55Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÅ¸¼¨¤Ç¤½¤ÎÎò»Ë¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ëÅ¸¼¨¼¼¤«¤é¡£¤½¤ÎÉô²°¤òÈ´¤±¤ë¤È¡¢¹â¤µ4¥á¡¼¥È¥ë¡¢Éý20¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëµðÂç¤Ê¥ï¥¤¥É¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë½Ð·Þ¤é¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÇëÈøË¾ÅÔ»á¡Ø¥Ý¡¼¤Î°ìÂ²¡Ù¡¢ÅÄÂ¼Í³Èþ»á¡ØBASARA¡Ù¡¢µÈÅÄ½©À¸»á¡ØBANANA FISH¡Ù¤Ê¤É¡¢¸·Áª16ºîÉÊ¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤òÌó35Ê¬¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±ÇÁü¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ºÇ¿·µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿Ç÷ÎÏ¤¢¤ë±ÇÁü¤È¸ú²Ì²»¤Ç¡¢Ì¾ºî¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£»æ¤ò¤á¤¯¤êÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤â¡¢Âç¤¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÍ×½ê¤Ë¿§¤¬¤µ¤·¤³¤Þ¤ì¡¢¸ú²Ì²»¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Þ¤¿¿·Á¯¤Ë¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ë¡£ÎÞ¤òÎ¯¤á¤¿ÌÜ¤¬ÍÉ¤ì¤¿¤ê¡¢²Ö¤Ó¤é¤¬»¶¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¤Î±é½Ð¤ÇÎ×¾ì´¶¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂç²èÌÌ¤Ç¸«¤ë¥¨¥É¥¬¡¼¤È¥¢¥é¥ó¤ÎÈþ¤·¤µ¡Ä¡×¡Ö¤¨¤Ã¡©¸¶ºî¥¢¥Ã¥·¥å¤¬Æ°¤¤¤Æ¤ë!?¡×¤Ê¤É¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¶Ã¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö±ÇÁü¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¡¢ÅÏÊÕÂ¿·Ã»Ò»á¡ØÉ÷¸÷¤ë¡Ù¡¢¾®ÈªÍ§µª»á¡ØËÍÅù¤¬¤¤¤¿¡Ù¡¢°²¸¶ÈÞÌ¾»Ò»á¡Øº½»þ·×¡Ù¡¢ºù¾®Ï©¤«¤Î¤³»á¡ØBLACK BIRD¡Ù¡¢ºÇÉÙ¥¥ç¥¦¥¹¥±»á¡ØÅÅ·â¥Ç¥¤¥¸¡¼¡Ù¡¢ÏÂÀô¤«¤Í¤è¤·»á¡Ø½÷²¦¤Î²Ö¡Ù¡¢±§º´Èþ¿¿µª»á¡Ø¥³¥³¥í¡¦¥Ü¥¿¥ó¡Ù¡¢º°Ìî¤ê¤µ»á¡Ø¶»¤¬ÌÄ¤ë¤Î¤Ï·¯¤Î¤»¤¤¡Ù¡¢ºù¾®Ï©¤«¤Î¤³»á¡ØÀÄÏ°¥ª¥Ú¥é¡Ù¡¢¥Ò¥Ê¥Á¤Ê¤ª»á¡ØÆ£¸¶¤¯¤ó¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤Àµ¤·¤¤¡Ù¡¢ÀéÍÕ¥³¥º¥¨»á¡Ø1/3 ¤µ¤ó¤Ö¤ó¤Î¤¤¤Á¡Ù¡¢Æ£Âô»Ö·î»á¡ØÍ®ÌÚ¤µ¤ó¤Á¤Î»Í·»Äï¡£¡Ù¡¢µÈ±Ê¤æ¤¦»á¡Ø¼ç¿ÍÎøÆüµ¡Ù¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÏÂÀô»á¡¢ºù¾®Ï©»á¡¢ºÇÉÙ»á¤Ê¤É¡¢¥Ù¥Ä¥³¥ß¤ÎÎò»Ë¤òÃÛ¤¡¢¤¤¤Þ¤â¤Ê¤ª¡¢¥Ù¥Ä¥³¥ß¤Ç³èÌöÃæ¤Îºî²È¿Ø¤Î¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ©ºî²áÄø¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¥Ã¥È¤ä¥Í¡¼¥à¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢´°À®¸¶¹Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Î¹©Äø¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤äÏ¢ºÜÈëÏÃ¤Ê¤É¤âQ&A·Á¼°¤ÇÈäÏª¡£¥Ú¥óÆþ¤ì¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è»£±Æ¤·¤¿¥É¥í¡¼¥¤¥ó¥°±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡Öå«¡×¡Öµ¤¹â¤µ¡×¡Ö¤¤å¤ó¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÉáÊ×Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤´¤È¤Ë±é½Ð¤µ¤ì¤¿Å¸¼¨¶õ´Ö¤Ë¡¢55Ç¯¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤ëºîÉÊ¤Îµ®½Å¤ÊÀ¸¸¶²è¤ä¸·Áª¤µ¤ì¤¿Ê£À½¸¶²è¤òÅ¸¼¨¡£ºî²È¤ÎÉ®Ã×¤ä¥Ú¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¸¶²è¤Ë¤ÏÀâÌÀ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢Ï¢ºÜÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¡£¡Ö¤³¤ì¤¬¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëºî²È¤â¤ª¤ê¡¢¤è¤êºîÉÊ¤Ø¤Î²òÁüÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅ¸¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¤Û¤«¡¢¿Íµ¤ºîÉÊ¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¡¢¾®³Ø´Û¸ø¼°¤Î´ûÂ¸¥°¥Ã¥º¡Ê°ìÉô¡Ë¤¬ÈÎÇä¡£3000±ß¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡ÊÁ´14¼ï¡¦¥é¥ó¥À¥à¡Ë¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
¡¡ËÜÅ¸¤Ï¡¢13Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
