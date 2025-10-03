2025年10月2日（木）から、北海道内の『セブン‐イレブン』にて、人気の惣菜『豚汁』をリニューアルした新商品『具だくさん ぶた汁』が販売されています。

スープには、北海道産の豚肉や真昆布、味噌を使用。豚肉のコクと昆布だしの奥深い風味が調和し、口に広がるまろやかな味噌の味わいは、体にも心にもじんわりと染み渡ります。

画像：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

大根・人参・じゃがいもなど、具材量も約1.3倍に増量（当社従来比）され、ひと口ごとに異なる食感と具材の存在感が楽しめます。さらに、総重量もアップし、満足感アップ！

忙しい日の食事にもぴったり！ 食べ応えたっぷりのまさに“食べるぶた汁”です。

詳細情報

具だくさん ぶた汁

価格：328円（税込354.24円）

発売日：2025年10月2日（木）～順次

販売エリア：北海道

※函館エリアについては、価格・規格が異なります。

※店舗によって価格が異なる場合があります。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もあります。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合があります。

※画像はイメージです。

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。

北海道Likers編集部のひとこと

地元食材を活かした、北海道ならではの絶品ぶた汁。道産豚肉・真昆布・味噌の旨みと、たくさんの具材で満足度もアップ！

寒くなる季節に、特別な味わいが染みわたり、心も体も温まりそうですね◎

文／北海道Likers

【画像・参考】北海道限定の人気惣菜がリニューアル！道産豚肉を使った「具だくさん ぶた汁」が10月2日（木）より、道内のセブン‐イレブンで順次販売 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

