TBSは3日、ネタ時間わずか15秒という史上最短のショートコントで日本一を決定する新たな賞レース「求人ボックスpresents 短劇王2025」を立ち上げることを発表した。MCは「麒麟」の川島明（46）が務め、11月からTVer、YouTube、TBS FREEで配信される。SNSを通じて誰でも参加できるオープンな形式で、次世代のお笑いスター誕生の場として注目が集まる。

参加方法は、応募者が自身のＸ（旧ツイッター）やTikTokに、指定のハッシュタグ「＃短劇王2025」を付けて15秒以内のショートコント動画を投稿するだけという手軽さが特徴。予選では、投稿動画の中から「面白さ」とSNSでの拡散度を示す「バズり」を基準に100ネタが選出される。決勝ラウンドでは、3人の特別審査員によってグランプリが決定。優勝者には賞金100万円が贈られる。

決勝ラウンドの審査員は「さらば青春の光」の森田哲矢（44）、「かもめんたる」の岩崎う大（47）、ヒコロヒー（35）が務める。ＭＣの川島は「キャリアもテクニックも関係ない、ただ一瞬だけ輝けば勝てる戦いの幕開けです。MCとしてまばたきしないようにまぶたを縫ってでも見届けます！」とコメントし、新たな才能との出会いに期待を寄せた。エントリーは3日から21日まで。