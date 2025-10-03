飼い主さんと離れたくない猫さんの必死の行動が話題になっています。記事執筆時点で13万再生のこの投稿にはたくさんの羨望の眼差しが向けられており、「めっちゃ羨ましい」「俺もこうなりたい」「これくらいぬこさんに愛されたい」「飼い主幸せやわ」などの声が寄せられました。

【動画：腕を抱きしめてくるネコ→抜こうとしたら…絶対に離れたくなくて見せた『ネコとは思えない行動』】

飼い主に巻きつく猫

TikTokアカウント『Bibiko2156』に投稿されたのは、飼い主さんの腕に巻きついて離れない猫。名前はビビコちゃんというそうです。

ビビコちゃんは、「にゃあああ」と大きな鳴き声をあげながら、飼い主さんの腕をがっしりホールド。ビビコちゃんの小さくかわいい白い手が、飼い主さんの腕にしっかり巻きついています。

絶対に離さにゃい！

「絶対に離さにゃああああい」と言わんばかりの鳴き声をあげるビビコちゃん。飼い主さんが腕をよじると、ビビコちゃんの手はするりとほどけてしまったそうです。

しかしビビコちゃん、すかさず飼い主さんの腕をつかみ直し、絶対に逃がそうとしません。「逃がさないにゃああ」と鳴いた後は、むぎゅうっと効果音が聞こえてきそうなほどもふもふの体を飼い主さんの腕に押し付けるビビコちゃん。

絶対に行かせにゃい！

また別の動画でも、ビビコちゃんは飼い主さんへの束縛的な愛を見せてくれています。そこに映っていたのは、2本足で立ち上がったビビコちゃんが、やはり両手でがしっと飼い主さんを捕まえている様子。

こんなに必死に引き止めるかわいい猫さんがいたら、もうどこへも行けなくなってしまいそうです。飼い主さんは、いつもどうやってこの状況から脱しているのでしょうか……？

飼い主さんから離れないビビコちゃんの様子には、「可愛過ぎて一瞬天に召されそうになった」「猫ちゃんにこんなことされたい」「最早だっこちゃん人形w」などのコメントが集まり、9千以上の高評価がついています。

TikTokアカウント「Bibiko2156」では、飼い主さんにくっついて離れないビビコちゃんが他にもたくさん紹介されています。羨ましい光景ですが、ぜひ飼い主さんになったつもりで動画をお楽しみください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「Bibiko2156」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。