“2年半前に結婚”バッテリィズ・エース、交際6年もなかなか婚姻届を出さなかった理由を明かす
お笑いコンビ・バッテリィズが、3日放送のABCテレビのバラエティ番組『漫才のDENDO』(25:34〜26:59)に出演する。
『漫才のDENDO』 ＝ABCテレビ提供
数々の師匠によって受け継がれてきた上方漫才のDNAを継承する上方漫才界の今を、中田カウスの目を通して紹介する同番組。
今回は、2014年の発足から10周年を迎えた「上方漫才協会」に所属する東西4組の若手、コットン、タイムキーパー、トット、バッテリィズが登場。漫才界の未来を担う彼らの知られざる素顔を、カウスが爆笑トークで明らかにしていく。
トークゲストのトップバッターは、昨年の「M-1グランプリ」準優勝を機に大ブレイクし、今春には東京進出を果たしたバッテリィズ。今年の「上方漫才協会大賞」で話題賞も獲得した2人は、バラエティー番組にCMにと活躍の幅を広げている。
6月にはエースが2年半前に結婚していたことを発表。相手は約6年交際していた一般女性で、妻は大阪、エースは東京と離れて暮らしているという。
そんな妻とはずっとラブラブだというエースだが、何年も付き合っていたのにもかかわらず、なかなか婚姻届を出さなかったそうで、その驚きの理由を明かす。
