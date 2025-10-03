瀬戸康史＆山本美月夫妻、愛犬との別れ報告「私の人生で特別な子です」
【モデルプレス＝2025/10/03】俳優の瀬戸康史、女優の山本美月が10月3日、それぞれのInstagramを更新。愛犬との別れを報告した。
【写真】山本美月、愛犬との2ショット
山本は「お世話になった方もたくさんいらっしゃるので、この場で報告させて下さい」とし「私自身気持ちを整理する時間が必要だったので、少し時は経ってしまったのですが、先日、こつめちゃんがお空へ旅立ちました」と愛犬の死を報告。「長い間、いつも私のそばにいてくれたかけがえのない存在でした。私の人生で特別な子です。小さな身体で、精一杯生きてくれました。感謝の気持ちでいっぱいです」と写真とともに想いをつづった。
また、瀬戸も「先日、こつめが旅立ちました」と投稿。「こつめ、また会おうね。本当にありがと」と感謝の言葉を記した。
山本は、2013年に愛犬・こつめを飼い始めたことを報告。瀬戸とは2020年に結婚し、2023年には第1子が誕生した。（modelpress編集部）
◆瀬戸康史＆山本美月、2020年に結婚
