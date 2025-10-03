¶Ì¾ë¥Æ¥£¥Ê¡Ê27¡Ë¡¢¹õÈ±¤«¤é¡Ö·ãÊÑ¡×¥·¥ç¥Ã¥È¢ª¹ñÆâ³°¤«¤é¾Î»¿¡¡¡ÖÈþ¤·¤¯¤ÆºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤È¤Æ¤âåºÎï¡×
ÇÐÍ¥¡¦¶Ì¾ë¥Æ¥£¥Ê¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤¬2025Ç¯10·î2Æü¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹õÈ±¤«¤é°ìÅ¾¤·¤¿Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡×
¶Ì¾ë¤µ¤ó¤¬ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢9·î25Æü¤«¤éNetflix¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¥·¡¼¥º¥ó3¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡¢¶Ì¾ë¤µ¤ó¤Ï¥ì¥¤¤È¤¤¤¦Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¶Ì¾ë¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹õÈ±¤«¤é°ìÅ¾¤·¡¢ÀÄÈ±¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¡£ÊÉ°ìÌÌ¤Ë¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤¬Ê£¿ôËçÅ½¤é¤ì¤¿Éô²°¤Ç¡¢¥Ù¥Ã¥É¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶Ì¾ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖAlways blue for me, always blue for Rei too¡Ê»ä¤â¥ì¥¤¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¥Ö¥ë¡¼¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö±éµ»¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ì¥¤¤ÏºÇ¶¯¡×¡Ö¤È¤Æ¤âåºÎï¡×¡ÖÈþ¤·¤¯¤ÆºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¼¡¡¹¤Ë½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£