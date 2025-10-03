《NEW》こういうの探してたーーーッッ！【ファミマ】秋っぽパケが可愛い♡「口福スイーツ」

【ファミリーマート】で9 / 16からスタートした「ファミマのお芋掘り」キャンペーン。秋を感じるさつまいも商品が全18種類販売されています。今回は、そのなかから秋を感じる「新作スイーツ」をピックアップ。おいも好きは、終売前にぜひチェックしてみてください。

ぜいたくな組み合わせ「ロールケーキ × スイートポテト」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「口福度200%」と激推しするこちらは「ロールケーキみたいなスイートポテト」。ふんわりとしたスポンジ感のあるスイートポテト生地で、ホイップクリームや芋あんを包んでいるそう。芋あんには紅はるかの焼き芋を使用。レポーターHaruさんいわく「ずっしりとしていて食べ応えのある一品」とのことなので、カットして少しずつ食べたりシェアしたりといろいろな楽しみ方ができそうです。お値段は\298（税込）です。

ホイップ入りがうれしい「王道スイートポテト」

お芋好きにぜひ食べてほしいのが、こちらの「紅はるかのスイートポテト」。レポーターHaruさんによると「ねっとり & なめらか」な舌触りのスイートポテトに、軽めのホイップクリームを合わせているそう。「ねっとりうまぁ」「たまらなく美味しかった」と絶賛されています。サイズが小さめなので、甘いものをちょっとだけ食べたい時にもぴったり。\285（税込）で買えるので、お店でチェックしてみてください。

