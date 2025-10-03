９月３０日、河南省洛陽市宜陽県の洛水昌谷風景区に停泊する電動ボート。（ドローンから、鄭州＝新華社配信／趙乾輝）

【新華社鄭州10月3日】中国河南省洛陽市では国慶節と中秋節の連休期間（1〜8日）中、電力設備の高度化やグリーンエネルギー転換、エコ体験の革新を打ち出したオール電化民宿が観光客の人気を集め、「環境配慮型の旅」の新たな選択肢となっている。

河南省洛陽市欒川（らんせん）県の九尾仙踪リゾートエリアの民宿群。（９月１３日、ドローンから、鄭州＝新華社配信／張果峰）

同市欒川（らんせん）県にある九尾仙踪リゾートエリアでは、山々の懐にたくさんの民宿が立っている。民宿は空き家となった民家を改修しており、客室にはエアコンや床暖房、給湯器などの家電製品を備え、屋外には電気自動車の充電スタンドも設置している。連休は初日からあいにくの雨模様となったが、客室稼働率は80％を超えた。

１日、河南省洛陽市汝陽県の紅花嶺キャンプ場で休日を過ごす観光客。（鄭州＝新華社配信／竇亜柯）

空き家となった農家や遊休地などの資源を有効活用したオール電化民宿は、レストランや農産品の販売、手工芸品などの関連産業と連携しながら発展し、「民宿＋（プラス）」の農村経済エコシステムを形成、地元の農村観光産業のサービス向上を後押ししている。

１日、河南省洛陽市欒川（らんせん）県の九尾仙踪リゾートエリアにある民宿の一室。（鄭州＝新華社配信／湯新娜）

業界関係者の分析によると、観光客の環境に配慮した旅行や体験型旅へのニーズが高まる中、オール電化民宿は「二酸化炭素（CO2）排出量ゼロ・スマート化・自然に親しむ」といった利点を生かし、消費のさらなる潜在力を引き出し、農村振興やグリーン経済の発展に持続可能な原動力を提供している。（記者/李文哲）